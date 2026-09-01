Ha lanciato frecce dal balcone di casa verso un istituto scolastico. E mentre le lanciava si riprendeva per ha pubblicato il video sui social. L’azione è stata notata dal sindaco di Isola delle Femmine Orazio Nevoloso che ha chiamato i carabinieri.

I militari della stazione sono intervenuti nell’abitazione del palermitano di 34 anni e hanno sequestrato 7 fionde artigianali di varie dimensioni, 1 bastone a T, 6 aste sottili in alluminio e legno e 2 frecce artigianali dotate di punta. Il materiale è risultato perfettamente compatibile con i dardi nei giardino di un vicino Istituto Comprensivo, ben visibile proprio dalla balconata dell’immobile e ripreso nel video. Il 34enne è stato denunciato con l’accusa di getto di cose pericolose.

L’operazione evidenzia ancora una volta l’efficacia del monitoraggio del territorio e l’importanza della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i Carabinieri, pronti a verificare con immediatezza qualsiasi situazione di potenziale pericolo o illegalità veicolata anche attraverso i canali digitali.