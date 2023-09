La finale del doppio femminile: Aratari-Cosmeanu contro Piazza-Tutone

E’ già tempo di quarti di finale al Memorial Don Pino Puglisi in corso di svolgimento sui campi del Kalaja Club di via Messina Marine a Palermo. Oggi si sono disputati i match degli ottavi di finale del torneo giovanile Under 16 che fa parte del circuito Tennis Europe.

Nel tabellone maschile, Rosario Lanza non concede il bis dell’impresa di ieri: aveva eliminato la tesa di serie numero 1, l’ungherese Szasz. Il messinese si è arreso oggi a Lorenzo De Martino che lo ha superato con un duplice 6-2 al termine di un match senza storia.

Tra le ragazze, invece, prosegue la marcia della testa di serie numero 1 Viktorija Cesonyte che batte Anita Sassoli 6-0; 6-1. La palermitana Diletta d’Amico (numero 2 del seeding) supera Angelica Cavasin dopo una battaglia lunga tre set e vola tra le prime 8 del torneo.

Delineata la finale del doppio femminile: Aratari-Cosmeanu contro Piazza-Tutone che si giocherà giovedì 14 settembre alle 16.30. Nella stessa giornata appuntamento con i quarti di finale dei tabelloni di singolare e con le semifinali di doppio maschile.

Tra i ragazzi Manzo e Catapane proseguono

Tra i ragazzi proseguono il loro cammino diverse teste di serie. Giovanni Manzo (numero 2) si impone su Tommaso Clementini lasciando tre game al suo avversario: 6-0; 6-3 Giuseppe Catapane, terza testa di serie, che supera Andra Bacchini dopo tre set altalenanti.

Cade la testa di serie numero 5: Alberto Nicolini si arrende in due set ad Edoardo Formenti. Avanti anche Trinceri su Ciato, Mantellassi su Bruzzi (doppio 6-4). Bella prova di Mondini che supera lo svedese Maxilliam Linden con un perentorio 6-1; 6-2.

Cesonyte, D’Amico e Cosmeanu non tradiscono le attese

Pronostici rispettati nel tabellone femminile. Quasi tutte le teste di serie vanno avanti. Saltano la britannica Emma Ketler (numero 5 del seeding) battuta da Katia Piazza in 3 set, Ko anche la sesta testa di serie, la Borovytska superata da Crystal Aratari (6-4 al terzo), Cesonyte, D’Amico e Cosmeanu vanno avanti battendo Sassoli, Cavasin e Silca.

Memorial Don Pino Puglisi, risultati ottavi di finale maschili

Questi i risultati degli ottavi di finale del tabellone maschile al Kalaja Club.

Lorenzo De Martino-Rosario Lanza 6-2; 6-2

Edoardo Formenti-Alberto Nicolini (5) 6-3; 6-2

Giuseppe Catapane (3)-Andrea Bacchini 3-6; 6-3; 6-2

Pietro Signorini (8)-Raffaele Cici 7-5; 6-0

Antonino Trinceri (6)-Leonardo Ciato 6-3; 6-2

Guido Mantelassi-Giacomo Bruzzi 6-4; 6-4

Niccolò Mondini (7)-Maximillian Linden 6-1; 6-2

Giovanni Manzo (2)-Tommaso Clementini 6-0; 6-3

Tabellone femminile

Viktorja Cezonyte (1)-Anita Sassoli 6-0; 6-1

Emma Sereni-Frida Santoni 6-2; 6-0

Arianna Celle (4)-Alice Sclafani 6-4; 6-2

Katia Piazza-Emma Ketler (5) 4-6; 6-3; 6-2

Claudia Tutone-Elisabetta Palmeri 6-3; 6-4

Cosmeanu (3)-Matilde Silca 6-3; 6-1

Crystal Aratari -A. Borovytska (6) 7-5; 5-7; 6-4

Diletta d’Amico (2)-Angelica Cavasin 6-7 (4); 6-4; 6-0.

Doppio maschile

Kukrina-Szaz vs Butti-Mencarelli 3-6; 6-0 (10-7)

Bruzzi-Formentini vs Montemurro-Zhadan 6-7(3); 6-1 (10-8)

Gasparo Morticella-Mancuso vs Caiti-Urago 6-2; 7-6 (1)

Mondini-Nicolini vs Clementini-Loreto Martinez 6-3; 6-0

Doppio femminile

Aratari-Cosmeanu vs Celle-D’Amico 5-7; 6-1 (10-7)

Piazza-Tutone vs Cavasin-Sereni 6-4; 6-2.

Giovedì i quarti di finale, c’è la finale femminile

Giovedì 13 settembre al Kalaja vanno in scena i quarti di finale dei singolari maschili e femminili. Le partite iniziano alle 12.30,

Campo 1: Crystal Aratari-Diletta D’Amico (2), a seguire Claudia Tutone-Cristiana Cosmeanu.

Campo 3: Lorenzo De Martino – Edoardo Formenti, a segure Giuseppe Catapane (3)-Pietro Signorini (8), Kukrika-Szasz vs Bruzzi-Formenti.

Campo 5: Nicolò Mondini (7) – Giovanni Manzo (2), a seguire Antonio Trinceri (6) – Guido Mantellassi; Gasparo Morticella-Mancuso vs Mondini-Nicolini.

Campo 6: Arianna Celle (4) – Katia Piazza, poi Viktorija Cesonyte (1)-Emma Sereni (7). Successivamente (non prima delle 16) la finale del doppio femminile: Crystal Aratari-Cristiana Cosmeanu contro Katia Piazza e Claudia Tutone.