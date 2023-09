Prosegue il torneo internazionale al Kalaja Club

Entra nel vivo il Memorial Padre Pino Puglisi di tennis giovanile in corso di svolgimento sui campi del Kalaja Club di via Messina Marine a Palermo.

Oggi si sono giocate le partite del secondo turno dei tabelloni di singolare maschile e femminile che hanno delineato gli ottavi di finale della competizione Under 16 che fa parte del circuito europeo di categoria. Non sono mancate le sorprese: c’è la grande impresa del messinese Rosario Lanza che supera in rimonta l’ungherese Mihaly Szasz. Tra le ragazze è già tempo di semifinali nel doppio.

Subito fuori la testa di serie numero 1

La sorpresa di giornata è senza dubbio la vittoria del siciliano Rosario Lanza che ha superato in 3 set l’ungherese Mihaly Szasz, testa di serie numero 1 del tabellone con il punteggio di 2-6; 6-4; 6-3.

Domani agli ottavi di finale se la vedrà con Lorendo De Martino che a sua volta ha eliminato senza grossi patemi d’animo Luca Butti 6-1; 6-3.

Altro risultato a sensazione è quello di Guido Mantelassi che, arrivato dalle qualificazioni, elimina il croato Matej Kukrika (numero 4 del seeding) in due set: 7-6 (4) e 6-4.

Avanti le altre teste di serie: Giovanni Manzo (2) non ha problemi a superare Carlo Florenza (6-0; 6-1), Catapane (3) supera 6-4; 6-1 Gasparo Morticella.

Alberto Nicolini (numero 5) lascia un solo game a Simone Filiberto. Trinceri (6) non ha problemi con Federico Dallan con duplice 6-2. Nicolò Mondini (7) supra con lo stesso punteggio Marco Mancuso. Signorini (8) batte Montemurro (6-1; 6-3).

Tra le ragazze poche sorprese

Pronostici rispettati invece nel tabellone femminile. Le teste di serie si riposano e passano agli ottavi di finale direttamente senza giocare.

Nessuna delle provenienti dalle qualificazioni ha passato il turno. Serena Napoli si arrende ad Alice Sclafani 6-4; 6-2. Toscafrancesca Danna ha perso 6-0; 6-0 con Anita Sassoli. Quest’ultima troverà la testa di serie numero 1 la lituana Cesonyte. Federica Amoroso, invece, ha ceduto il passo a Crystal Aratari 6-3; 6-1.

Doppio maschile, mercoledì si chiudono i quarti

Giacomo Bruzzi ed Edoardo Formenti si sono qualificati per le semifinali superando 6-7 (3) e 6-1 (10-8).

Troveranno i vincenti della sfida tra Matej Kukrika e Mihaly Szasz contro Luca Butti e Loris Menticalli.

Nell’altra parte del tabellone Nicolò Mondini ed Alberto Nicolini hanno vinto con un duplice 6-1; Carlo Florenza e Maniscalco Basile.

Aspettano i vincitori tra Gasparo Morticella e Mancuso con Caitti-Urago.

Doppio femminile, ci sono le semifinali

Tempo di semifinale, invece tra le ragazze. Diletta D’Amico e Arianna Celle se la vedranno con Crystal Aratari e Cristiana Cosmeanu; l’altra semifinale è tra Angelica Cavasin ed Emma Sereni contro Katia Piazza e Claudia Tutone.

Mercoledì gli ottavi di finale

Mercoledì 13 settembre al Kalaja vanno in scena gli ottavi di finale. Le partite iniziano alle 11.30

Campo 1: Anna Borovytska – Crystal Aratari. A seguire Arianna Celle (4) – Alice Scalfani. Poi Tommaso Clementini – Gianni Manzo (2).

A seguire Celle-D’Amico contro Aratari-Cosmeanu

Campo 2: Matilde Sisca – Cristiana Cosmeanu (3), Rosario Lanza – Lorenzo De Martino; Giuseppe Catanapane (3) – Andrea Bacchini.

Campo 4: Frida Santoni – Emma Sereni (7)

Campo 5: Angela Cavasin – Diletta D’Amica (2); Giacomo Bruzzi – Guido Mantelassi; Edoardo Formenti – Alberto Nicolini (5); Gasparo Morticella-Mancuso contro Caiti-Urago

Campo 6: Katia Piazza – Emma Ketler (5); Viktorija Cesonyte (1) – Anita Sassoli; Antonio Trince (6) – Leonardo Ciato. Poi Kukrika-Szasz contro Butti-Mentecalli.

D’Amico “Orgogliosi di ospitare il torneo”

Michele D’Amico, fiduciario Ftpi e tecnico del Kalaja nonché codirettore del torneo diretto da Giuseppe D’Amico, presidente del club organizzatore, parla di queste prime giornate della kermesse: “Abbiamo trovato sicuramente un livello alto. Gli atleti italiani non hanno sfigurato né tanto meno anche i nostri atleti. Oggi gli ultimi che erano in gara nel doppio hanno dovuto cedere il passo alle prime teste di serie del torneo. Ma per i nostri atleti è un bilancio positivo: essere in grado di giocare a livello internazionale senza esperienze pregresse è un grande risultato. Siamo orgogliosi di ospitare il torneo e tutti sono contenti di essere qui al Kalaja. La sopresa di giornata è stata l’eliminazione della testa di serie numero 1 ad opera del messinese Rosario Lanza”.

E conclude: “Da domani tantissime partite in campo: il tabellone di doppio femminile si appresta ad arrivare alle battute finali. Nei prossimi giorni il livello tecnico si alzerà ulteriormente così come lo stress ma i ragazzi sono stati molto professionali sia dentro che fuori dal campo”.