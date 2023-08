Sui campi del club di via Messina Marine dal 10 al 17 settembre

Uno sguardo al futuro ricordando anche la figura di Don Pino Puglisi, il parroco ucciso dalla mafia il 15 settembre di 30 anni fa. Le giovani promesse della racchetta, così, si danno appuntamento a Palermo. Il Kalaja Tennis Club si prepara ad ospitare il torneo internazionale under 16 che fa parte del circuito europeo e che si svolgerà dal 10 al 17 settembre prossimi nei campi di via Messina Marine 819.

Il torneo di tennis è dedicato alla memoria di Padre Pino Puglisi, figura eminente di impegno sociale e culturale. Sacerdote e educatore amato da tutti, ha dedicato la sua vita a contrastare la violenza e la criminalità organizzata a Palermo, insegnando ai giovani valori di legalità, rispetto e solidarietà. Il 15 settembre 1993. Padre Puglisi fu tragicamente ucciso dalla mafia per la sua lotta contro il crimine organizzato. L’iniziativa di dedicare il torneo a questa figura straordinaria mira a onorare il suo spirito e a promuovere i valori di integrità e impegno sociale tra i giovani tennisti partecipanti.

Il torneo Under 16 vedrà la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi sul campo per dimostrare le loro abilità tennistiche. Saranno giorni di intensa competizione, ma anche di opportunità di crescita personale e sportiva per i giovani atleti.

Il 2 settembre la presentazione al Kalaja Tennis Club

Il torneo internazionale di Tennis Under 16 “Memorial Padre Pino Puglisi” farà il suo primo passo ufficiale sabato 2 settembre con la presentazione dell’evento al Kalaja Tennis Club di via Messina Marine 819. L’appuntamento è fissato per le 11 con una conferenza stampa che fornirà i dettagli sul torneo ed il programma completo della settimana.

Saranno presenti rappresentanti del club, organizzatori, fiduciari della Federazione Italiana Tennis e Padel, giornalisti e probabilmente qualche sorpresa legata alla figura di Padre Pino Puglisi.

Evento che sarà seguito da BlogSicilia, media partner della kermesse internazionale.

D’Amico, “È un torneo che va oltre il tennis”

“Questo torneo va oltre il tennis: è un’occasione per unire i giovani attraverso lo sport ispirandosi a un uomo straordinario. Padre Pino Puglisi credeva che lo sport potesse essere uno strumento di cambiamento sociale, e speriamo che questo torneo possa portare avanti il suo messaggio ed essere un faro di speranza per tutti i giovani,” ha affermato Giuseppe D’Amico, presidente del Kalaja Tennis Club.

Lo staff organizzativo si sta impegnando al massimo per garantire un evento ben organizzato e indimenticabile, che celebrerà non solo il talento tennistico dei giovani atleti, ma anche l’eredità di una figura straordinaria che ha lasciato un’impronta duratura nella comunità.

Gli appassionati di tennis, gli amanti dello sport e coloro che condividono l’importanza dell’educazione dei giovani sono invitati a partecipare e a rendere omaggio a Padre Pino Puglisi attraverso questa straordinaria manifestazione sportiva.