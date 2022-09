Il ricorso del beato Puglisi

Sarà la Chiesa Cattedrale di Palermo ad accogliere domani, 15 settembre alle 18, la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Corrado Lorefice per l’inizio del nuovo Anno Pastorale nella memoria del martirio del Beato Giuseppe Puglisi ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993 nel quartiere palermitano di Brancaccio.

La lettera di Lorefice

Nel corso della Celebrazione sarà consegnata alla Chiesa di Palermo la Lettera dell’Arcivescovo Fino al compimento dell’Amore con la quale viene aperto l’itinerario lungo il XXX anniversario dell’uccisione del Beato Puglisi: “Care Sorelle e cari Fratelli – scrive l’arcivescovo – mi rivolgo a voi, grande comunità di uomini e donne che la storia ha posto sui solchi dolorosi ma fecondi scavati dalle orme di decine di martiri, i martiri della spietata violenza generata dalla sopraffazione della cultura mafiosa. Oggi varchiamo insieme la soglia del trentesimo anno dall’uccisione del Beato Padre Pino Puglisi e camminando ancora lungo quei solchi che il tempo non ha eroso né inaridito, ne ammiriamo i frutti, che siamo noi stessi, noi che tanto desideriamo vivere nel mondo come umili testimoni dell’esempio che abbiamo ricevuto e abbiamo accolto”.

Ci continua ad accompagnare

“Trent’anni dopo, il martire Giuseppe Puglisi continua ad accompagnare la sua e nostra Chiesa – continua il prelato -. Dentro questo mistero è il ministero del nostro Padre Pino: lui che accoglie il martirio perché la città diventi più umana, il quartiere diventi più umano, ogni strada e il nostro modo di viverci, il nostro stile del convivere, diventino più umani. […] Non posso non ricordare a me stesso e a tutti noi che in questo stesso giorno, quattro anni fa, Papa Francesco è venuto a inaugurare idealmente il nostro metterci in cammino sui passi di P. Pino. Lo ha fatto venendo a visitare le case di Brancaccio e indicandoci subito la sedia rotta nella saletta del nostro Beato: continua a dirci, Padre Pino, che il luogo in cui dobbiamo collocarci non è una poltrona, non è una stanza chiusa, ma è fuori, tra le strade, là dove gli uomini costruiscono la storia, affinché sia una storia pienamente umana, secondo il desiderio di Dio”.

Mafia illusione di felicità

“Continua a dirci, Don Pino, che scoprire la gioia di questa fatica, la gioia della condivisione di questi passi, anche quando sono sofferti, e di questo pane, anche quando è misero, è ciò che scatena la ribellione del male che vuole invece, per il pane, mettere gli uomini l’uno contro l’altro: l’uno pronto ad usare l’altro, a distruggere l’altro, a praticare la fallace arroganza del dare la vita e la morte all’altro. Il male prova a blandirci, a insinuarci il dubbio

che sarà questo a renderci felici: la mafia è stata ed è per la nostra Palermo, la più grande illusione di felicità. […] P. Pino Puglisi e con lui tutti i martiri della mafia in questa nostra città, in questa nostra diocesi, sono un dono per noi: intonano con gioia per l’intera umanità il canto nuovo − attorno al trono dell’Agnello −, il canto della Pasqua, che nasce dalla certezza che ogni vittima per amore vincerà sul male e sulla morte e ogni piccolo, ogni povero erediterà

il regno dei cieli”.

Il programma delle iniziative per commemorarlo

Le manifestazioni hanno ottenuto la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il programma è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, la Regione Siciliana, il Comune di Palermo. Partner delle iniziative sono: la Fondazione Giovanni Paolo II di Firenze, le Acli Provinciali di Palermo, il Circolo Acli “Padre Pino Puglisi”, il Movimento Presenza del Vangelo di Palermo, la Venerabile Confraternita di S. Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino di Palermo, la Parrocchia SS. Salvatore di Palermo, l’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani – AMEI, l’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Il programma

Da Domenica 11 a Domenica 18 Settembre ore 09:00-21:00

A.S.D. Kalaja Club, via Messina Marine n. 819, Palermo

Memorial torneo di tennis Beato Giuseppe Puglisi a cura della A.S.D. Kalaja Club.

Martedì 13 Settembre 2022 ore 21:00

Parrocchia Santa Maria della Pietà, piazza della Kalsa n. 1, Palermo

Momento di preghiera a cura di Don Giuseppe Di Giovanni.

Mercoledì 14 Settembre 2022 ore 21:00

Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5, Palermo

Testimonianza sul Beato Giuseppe Puglisi a cura del Magistrato, Dr. Giovanbattista Tona.

Iniziative il giorno dell’omicidio

Giovedì 15 Settembre 2022 ore 18

Cattedrale di Palermo, Corso Vittorio Emanuele

Celebrazione Eucaristica in memoria del Beato Giuseppe Puglisi presieduta da Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo.

Seguirà la deposizione di un “un fiore per 3P” sulla tomba del Beato Giuseppe Puglisi.

Venerdì 16 Settembre 2022 ore 10:30

Aula Consiliare II Circoscrizione del Comune di Palermo, via San Ciro n. 15, Palermo

Convocazione straordinaria del Consiglio della II Circoscrizione per commemorare il Martirio del Beato Giuseppe Puglisi a cura del Presidente Giuseppe Federico.

Le altre iniziative

Lunedì 19 Settembre 2022 ore 19:00

Parrocchia San Giacomo di Gela (CL)

Testimonianza di Maurizio Artale.

Giovedì 22 Settembre 2022 ore 18:00

Via San Ciro n. 23 A-B-C-D

Presentazione del Progetto: Poliambulatorio di Prossimità a Brancaccio.

A cura del gruppo sanitario “GVM Care & Research” (Maria Eleonora Hospital di Palermo).

Ore 21:00

Parrocchia del SS Salvatore, Corso dei Mille n. 751

Adorazione Eucaristica in memoria del Beato Giuseppe Puglisi.

Venerdì 23 Settembre 2022 ore 11:00

Iniziative “La Madonna del perpetuo Soccorso”

Via Belmonte Chiavelli n. 1

Inaugurazione Spazio Gioco Beato Giuseppe Puglisi e Santa Rosa Venerini a cura del Circolo Acli Padre Pino Puglisi (Progetto finanziato da Impresa Sociale con i Bambini).

Ore 16:00

Aula didattica “Nicolò Puglisi”, piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5, Palermo

Presentazione dei Sussidi Didattici nel linguaggio LIS e nella scrittura Braille a cura delle Acli Provinciali di Palermo.

Inaugurazione montascale per accesso ai disabili.

Ore 18:00

Centro Antiviolenza Beato Giuseppe Puglisi, via San Ciro n. 6, Palermo

Momento di preghiera sul perpetuo soccorso condotto da Paola Geraci.

Domenica 25 Settembre 2022 ore 21:00

Centro Polivalente Sportivo “Padre Pino Puglisi & Padre Massimiliano Kolbe”, via San Ciro n. 23/H, Palermo

Spettacolo “La vita è un sogno e il sogno è realtà” a cura di Aida Satta Flores.

Martedì 27 Settembre 2022 ore 20:30

Casa Circondariale Pagliarelli Antonio Lo Russo, piazza Pietro Cerulli n. 1, Palermo

Spettacolo di cabaret dal tema “The Smile of 3P”.

Mercoledì 28 Settembre 2022 ore 20:30

Casa di Reclusione “Calogero di Bona” – Ucciardone, via Enrico Albanese n. 3, Palermo

Spettacolo di cabaret dal tema “The Smile of 3P”.

Iniziative anche ad ottobre

Giovedì 20 e Venerdì 21 Ottobre 2022

Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5, Palermo

“La Via dei Librai” a cura dell’Associazione “Cassaro Alto”.

Venerdì 21 Ottobre 2022 ore 18:00

Cattedrale di Palermo, Corso Vittorio Emanuele

Il 21 ottobre ricorre la Memoria Liturgica del Beato Giuseppe Puglisi.

Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al segreteria organizzativa del Centro di Accoglienza Padre Nostro di via Brancaccio n. 210, Palermo, contattandola allo 091.6301150 – 091.6307059 (fax 091.6301088) oppure scrivendo un’email a info@centropadrenostro.it. Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicato su questo sito e condivisi sui nostri canali social.