Nuovo atto vandalico al centro padre Nostro a Brancaccio

Ignazio Marchese di

23/01/2022

Nuovo atto vandalico denunciato dai responsabili del centro padre nostro a Palermo. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio sono stati vandalizzati quattro pannelli, foto che compongono la mostra di quella storica visita di Papa Francesco a Palermo in occasione del XXV Anniversario del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi. “In questa vigilia così delicata ed importante, che vede la politica impegnata a scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, desidero fare un appello al Presidente Sergio Mattarella, affinché il suo ultimo atto da Presidente della Repubblica non sia l’apertura dell’anno giudiziario in Cassazione, ma una gentile visita in quello che è stato il luogo del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi – dice Maurizio Artale presidente del centro padre nostro – Un altro appello voglio farlo al Prefetto di Palermo che, in occasione dell’ultimo atto vandalico, non ci ha fatto mancare la sua vicinanza personale e istituzionale affinché faccia installare delle telecamere di videosorveglianza a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, luogo di prima accoglienza di quel museo diffuso che rappresenta la casa dove visse e morì per mano mafiosa il parroco di Brancaccio”. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Non sono trascorsi neanche 15 giorni da quando ignoti hanno fatto irruzione in una sede del Centro di Accoglienza Padre Nostro (il Centro Antiviolenza “Beato Giuseppe Puglisi”) di Via San Ciro n. 6 e 30 giorni esatti da quando ignoti hanno vandalizzato la foto installata a piazzetta Beato Giuseppe Puglisi che ritrae il giorno della visita di Papa Francesco e di Mons. Corrado Lorefice alla Casa del Beato Giuseppe Puglisi, accolti da migliaia di persone. Di fatto la piazza possiede tutti i requisiti affinché si attinga ai fondi per la sicurezza: in primis la piazza è un obiettivo sensibile (vedi i più di 40 atti vandalici negli ultimi 8 anni), è un luogo di interesse nazionale (vedi 10.000 pellegrini l’anno) e contestualizzata con la casa museo sono stati riconosciuti luogo di interesse storico ed antropologico dalla Regione Siciliana, Assessorato dei BB CC AA. Per chi crede è un luogo Santo di Martirio e, in ultimo, per i laici è il luogo dove il Beato Giuseppe Puglisi, a cui è stata conferita la medaglia d’oro al valor civile proprio dal Presidente Sergio Mattarella, consegnata ai fratelli di 3P, ha donato la sua vita. «Non fate sentire soli nella lotta ai malviventi i volontari del Centro, che da 29 anni continuano l’opera del Beato Giuseppe Puglisi!!!» Nessuno di questi atti intimidatori e minacce ci hanno mai fatto sentire orfani, perché Padre Pino Puglisi lo sentiamo sempre con noi, ma necessitano atti concreti di solidarietà e testimonianza.

Nuovo atto vandalico denunciato dai responsabili del centro padre nostro a Palermo. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio sono stati vandalizzati quattro pannelli, foto che compongono la mostra di quella storica visita di Papa Francesco a Palermo in occasione del XXV Anniversario del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi.

“In questa vigilia così delicata ed importante, che vede la politica impegnata a scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, desidero fare un appello al Presidente Sergio Mattarella, affinché il suo ultimo atto da Presidente della Repubblica non sia l’apertura dell’anno giudiziario in Cassazione, ma una gentile visita in quello che è stato il luogo del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi – dice Maurizio Artale presidente del centro padre nostro –

Un altro appello voglio farlo al Prefetto di Palermo che, in occasione dell’ultimo atto vandalico, non ci ha fatto mancare la sua vicinanza personale e istituzionale affinché faccia installare delle telecamere di videosorveglianza a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, luogo di prima accoglienza di quel museo diffuso che rappresenta la casa dove visse e morì per mano mafiosa il parroco di Brancaccio”.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Non sono trascorsi neanche 15 giorni da quando ignoti hanno fatto irruzione in una sede del Centro di Accoglienza Padre Nostro (il Centro Antiviolenza “Beato Giuseppe Puglisi”) di Via San Ciro n. 6 e 30 giorni esatti da quando ignoti hanno vandalizzato la foto installata a piazzetta Beato Giuseppe Puglisi che ritrae il giorno della visita di Papa Francesco e di Mons. Corrado Lorefice alla Casa del Beato Giuseppe Puglisi, accolti da migliaia di persone.

Di fatto la piazza possiede tutti i requisiti affinché si attinga ai fondi per la sicurezza: in primis la piazza è un obiettivo sensibile (vedi i più di 40 atti vandalici negli ultimi 8 anni), è un luogo di interesse nazionale (vedi 10.000 pellegrini l’anno) e contestualizzata con la casa museo sono stati riconosciuti luogo di interesse storico ed antropologico dalla Regione Siciliana, Assessorato dei BB CC AA. Per chi crede è un luogo Santo di Martirio e, in ultimo, per i laici è il luogo dove il Beato Giuseppe Puglisi, a cui è stata conferita la medaglia d’oro al valor civile proprio dal Presidente Sergio Mattarella, consegnata ai fratelli di 3P, ha donato la sua vita.

«Non fate sentire soli nella lotta ai malviventi i volontari del Centro, che da 29 anni continuano l’opera del Beato Giuseppe Puglisi!!!»

Nessuno di questi atti intimidatori e minacce ci hanno mai fatto sentire orfani, perché Padre Pino Puglisi lo sentiamo sempre con noi, ma necessitano atti concreti di solidarietà e testimonianza.