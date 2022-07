Incendiata l’area dove dovrebbe sorgere l’agorà di Brancaccio intitolata al beato Don Pino Puglisi e a Papa Francesco. La denuncia è del presidente del centro padre nostro Maurizio Artale. Le fiamme sono state appiccate

Il progetto esecutivo della piazza era stato regalato nel 2018 al Comune di Palermo. Il progetto era stato benedetto da Papa Francesco in occasione della sua venuta alla Casa-Museo del Beato Giuseppe Puglisi nel 25° anniversario del martirio del prete di Brancaccio.

Dal giugno 2018 al Centro di Accoglienza Padre Nostro è stata affidata l’area dal proprietario, in comodato d’uso gratuito, proprio per questa destinazione e affinché il Centro di Accoglienza Padre Nostro potesse procedere a tutti gli atti propedeutici per la realizzazione dell’Agorà. I vigili del fuoco sono arrivati in mattinata insieme agli agenti di polizia. La sera l’incendio è stato riappiccato.

“Considerato che tutte le forze politiche e le Istituzioni coinvolte – dice Artale – non sono riuscite a realizzare, come buoni palermitani non ci rimane che affidarci alla Santuzza, magari prendendoci in prestito il rito esplicato dal sindaco di Palermo la notte della vigilia del festino, il 14 Luglio, “Viva Palermo e Santa Rosalia”.