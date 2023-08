Il raid in una struttura del Palermitano

Vandali in azione a Montelepre, nel Palermitano, dove è stato preso di mira il centro sportivo don Pino Puglisi. Ad essere danneggiati infissi, vetri, bagni e impianto elettrico. Il sindaco Giuseppe Terranova ha presentato denuncia ai carabinieri.

“Delinquenti e incivili”

“Probabilmente la sera di venerdì 11 agosto alcuni delinquenti, debosciati, incivili e senza dignità – dice il sindaco – hanno scavalcato il perimetro del centro sportivo. Il loro intento era quello di distruggere parte dei locali e spogliatoi a servizio dei campi da tennis. Stamattina gli operai del Comune addetti alla pulizia del centro, hanno scoperto la devastazione informando gli uffici. Sono stato adesso dai carabinieri a denunciare tutto con la speranza che le indagini possano portare a individuare gli indegni di turno. Esorto le famiglie a vigilare sui ragazzi, a insegnare loro che il centro sportivo o il parco urbano o altro bene pubblico non appartengono al Comune ma sono beni di tutti e pertanto vanno custoditi e rispettati”.

I vandali anche nella vicina Partinico

Proprio in queste ore i vandali hanno danneggiato nella vicina Partinico la recinzione del cantiere del centro storico. Ad essere state abbattute in parte le barriere metalliche che delimitano il cantiere di corso dei Mille dove si stanno realizzando i lavori di riqualificazione. Questa mattina trovate a terra un paio delle barriere che costeggiano piazza Duomo e che delimitavano il cantiere che si sviluppa sino all’incrocio con la via Papa Giovanni XXIII.

Area del cantiere adesso accessibile

Pare essere un’incursione vandalica, anche perché nella notte non si è registrato un vento tale che possa giustificare l’eventuale caduta di queste barriere che sono sostenute da blocchetti di cemento. Qualcuno quindi si è divertito in questo modo e adesso l’area del cantiere, questa mattina vuota probabilmente per via del fermo estivo della ditta esecutrice dei lavori, è facilmente accessibile con tutti i rischi del caso.

