Presentata l'edizione 2023, in campo dal 10 al 17 settembre

Palermo capitale del tennis giovanile. Per due settimane, infatti, il capoluogo siciliano ospita due tornei di richiamo: la IX edizione del “Trofeo Antonino Mercadante” prova del circuito internazionale Itf Under 18 che si svolge dal 4 al 10 settembre al Tc Palermo ed il Memorial Padre Pino Puglisi riservato agli Under 16 che si svolge al Kalaja Club di via Messina Marine dal 10 al 17 settembre.

Riflettori puntati sull’impianto dello Sperone per il Memorial Padre Pino Puglisi che rientra tra gli eventi delle ricorrenze del trentennale dell’uccisione del parroco della borgata palermitana per mano mafiosa avvenuta il 15 settembre del 1993.

Per il club presieduto da Giuseppe D’Amico non sarà una “prima assoluta” in quanto agli inizi del 2000 furono organizzati 10 tornei internazionali juniores che hanno visto la partecipazione di rappresentative nazionali europee (Belgio, Spagna, Svezia, Germania) ed extraeuropee (Marocco). Tra coloro i quali presero parte a quegli eventi spiccano i nomi della belga Kirsten Flipkens (miglior posizione 13 al mondo nel 2013) e della ceca Karolina Muchova (attualmente tra le top ten).

Giuseppe D’Amico “Orgogliosi di organizzare evento internazionale”

Il presidente del Kalaja Club parla dell’importanza della kermesse internazionale che torna a svolgersi nell’impianto di via Messina Marine. “Per noi è un grosso orgoglio avere questa manifestazione su un territori difficile come quello dello Sperone, di Brancaccio, dove Padre Puglisi è perito a pochi chilometri da qui. Siamo stati inseriti anche nel programma delle manifestazioni del centro Padre Nostro e siamo pronti per ospitare questi atleti stranieri che si daranno battaglia tennistica dal 10 al 17 settembre. Il nostro torneo è importante perché è la ripresa dopo anni di non svolgimento della manifestazione. L’augurio è di farlo bene, di essere pronti anche per i prossimi anni con la ricaduta sociale e sportiva. L’intento è quello di attenzionare l’amministrazione comunale su questa parte della città non valorizzata a sufficienza”.

“Occasione per vedere tanti talenti”

Michele D’Amico, fiduciario della Fitp: “Sarà l’occasione di vedere tanti talenti siciliani sui nostri campi ma anche per vedere diversi giocatori stranieri. Ho visto la presenza di un ragazzo saudita, di uno ucraino. Siamo entusiasti e fieri di aver raggiunto l’obiettivo di inserire la nostra manifestazione nel circuito Tennis Europe, garanzia sotto il profilo del tennis giovanile internazionale”.

Al torneo, che prevede qualificazioni e tabelloni principali sia maschili che femminili, è prevista la presenza di oltre 100 giovani tennisti.

I preparativi al Kalaja Club

Nel circolo di via Messina Marine che sorge nella zona periferica Acqua dei Corsari alle spalle del quartiere Brancaccio fervono i preparativi e sale l’attesa sia tra i soci che all’interno del comitato organizzatore che sta lavorando alacremente senza trascurare alcun dettaglio.

Ricordiamo che il Tc Kalaja si distingue per le tante iniziative sociali e per il fatto di dare la possibilità ai tanti ragazzi delle zone limitrofe di poter praticare del sano sport all’aria aperta: dal tennis, alla piscina, al ping pong, fino all’atletica.

Passando agli aspetti tecnici, al momento da entry list, nel main draw a livello di atleti siciliani troviamo Enrico Egitto del Ct Vela Messina, Nino Trinceri e Giovanni Manzo del Ct Palermo. In campo femminile invece Diletta D’Amico del Ct Palermo.

La presentazione del Memorial Puglisi

Oggi la kermesse ha mosso il primo passo ufficiale con la presentazione del torneo. Intervenuti oltre a Giuseppe D’Amico, presidente del club organizzatore e “padrone di casa”, il senatore Raol Russo, l’assessore allo Sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia, Maurizio Artale, presidente del centro Padre Nostro. Inoltre, in rappresentanza della Federazione Tennis e Padel anche Tanino Alfano vicepresidente regionale vicario Ftp e Marcello Clemenza delegato provinciale.