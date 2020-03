Un anziano di Lascari è risultato positivo al coronavirus a Lascari. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Abbate in un video messaggio su Facebook.

Si tratta di un uomo anziano che in piena notte si è sentito male accusando i sintomi del Covid19, sottoposto al tampone è risultato positivo.

L’uomo è stato trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Non si conoscono ancora le sue condizioni cliniche. I risultati del primo tampone effettuato questa mattina sono appena arrivati: positivo al Covid19. A confermalo è stato lo stesso Sindaco di Lascari Giuseppe Abbate.

“Il nostro concittadino – dichiara il sindaco Abbate – ricoverato stanotte ha 83 anni ed è arrivato dalla Germania da circa 15 giorni. Stiamo invitando tutti a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari. Abbiamo messo a disposizione un numero telefonico e invitiamo tutti quelli che hanno sintomi di coronavirus a comunicarlo al medico curante e rimanere a casa”.

L’anziano due settimane fa è tornato in paese dalla Germania, dove si era recato un paio di giorni per andare a trovare il figlio. L’uomo è di Lascari, la famiglia risiede in paese.

“Chiunque sia venuto in contatto con il paziente risultato positivo a Covid19 – conclude il sindaco Abbate- deve immediatamente mettersi in autoisolamento e contattare il numero telefonico 0921427002”.

Premesso che quanti sono venuti a stretto contatto con il paziente risultato positivo al Covid19 sono stati individuati e avvertiti per tempo e già messi in contatto con le autorità sanitarie, invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma, pur nella consapevolezza che occorre un’azione pronta decisa da parte di tutti.

Inoltre, come già ribadito nei precedenti comunicati, resta fermo che chiunque altro sia venuto in contatto anche occasionale con il suddetto o i suoi prossimi deve senza ulteriori indugi contattare il proprio medico e porsi in isolamento volontario.

Si raccomanda a tutti di limitare i propri spostamenti ai soli necessari.

Per ogni ulteriore evenienza e per qualsiasi dubbio, potete rivolgervi al Comando di Polizia Municipale 0921427002 o direttamente al Sindaco.