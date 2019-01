il furto la notte di capodanno, indagini in corso

Ladri in azione a Palermo la notte di Capodanno. I malviventi hanno utilizzato come ariete una Lancia Y10 per mandare in frantumi una vetrina e ripulire la profumeria Cocoon in viale Strasburgo.

L’impatto dell’auto sulla vetrina è stato coperto dai botti esplosi a mezzanotte. I ladri hanno portato via profumi e creme. L’ammontare esatto deve ancora essere quantificato, ma si tratterebbe di un bottino da migliaia di euro.

Sono intervenuti gli agenti della scientifica che hanno eseguito i rilievi per trovare impronte digitali o altre tracce biologiche per risalire ai componenti della banda.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere piazzate in zona nella speranza che abbiano ripreso l’arrivo e la fuga dei ladri.