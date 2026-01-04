Prodotto dall’Associazione culturale Abc, nell’ambito della nuova stagione teatrale Turi Ferro, il palcoscenico di Sicilia è lieto di ospitare “L’avaro” di Molière. Dal 23 al 25 gennaio 2026 lo spettacolo andrà in scena al Golden di Palermo. Protagonista assoluto è un istrionico e brillante Enrico Guarneri, diretto magistralmente da Guglielmo Ferro che firma una regia raffinata, rispettosa della tradizione ma attenta alla contemporaneità. Biglietti disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-avaro/283664.

Portare in scena “L’avaro” significa attraversare con ironia tagliente un testo immortale che racconta vizi e debolezze dell’animo umano con una lucidità ancora sorprendentemente attuale. L’opera di Molière, pur affondando le radici nel Seicento, continua a parlarci con uno sguardo vivo, corrosivo, spietatamente comico. La regia di Guglielmo Ferro sceglie di restituire questa vitalità senza forzature, puntando sull’essenza di quelle pagine: un meccanismo teatrale perfetto dove ogni battuta è un ingranaggio calibrato, ogni personaggio una maschera lucida delle nostre ossessioni. In questo contesto brilla la figura di Enrico Guarneri, attore istrionico, capace di dominare la scena con naturalezza e presenza magnetica. La sua interpretazione di Arpagone è sì una caricatura irresistibilmente comica, ma anche una figura reale profondamente umana, ossessionata, fragile, grottesca.

Si muove con la maestria del mattatore, attraversando con disinvoltura registri diversi: dal paradosso alla farsa, dalla satira al dramma interiore. È una prova attoriale – la sua – che coniuga esperienza e spontaneità, tecnica e istinto, facendo vibrare ogni parola con autenticità. Con lui sul palco un cast formidabile: Rosario Marco Amato, Liborio Natali, Nadia De Luca, Emanuela Muni, Plinio Milazzo, Mario Opinato, Loredana Marino, Diana D’Amico, Gianni Fontanarosa e Ruggero Rizzuti. La messinscena non cerca di attualizzare forzatamente, ma si concentra sulla verità dei caratteri e sul ritmo della parola, lasciando che sia il testo a fare da guida. Il risultato è un “Avaro” che si muove fra tradizione e vivacità teatrale, restituendo non solo una gustosissima commedia, ma un riflesso acuto e divertito delle nostre manie più profonde.

Lo spettacolo, inserito nella stagione Turi Ferro, verrà rappresentato dal 23 al 25 gennaio 2026 al Golden di Palermo.

Teatro Golden

Via Terrasanta, 60 – 90141 Palermo (PA)

Info: 091 6264702

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19

Link per acquisto spettacoli: https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-avaro/283664

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Enrico Guarneri

Prezzo: 30.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.