Marciapiedi sconnessi e buio a ridosso del traffico veloce

La sicurezza sul lavoro non si esaurisce dentro le mura di un edificio. Inizia molto prima: dal percorso che ogni lavoratore deve compiere per raggiungere la propria sede. È questo il nodo che emerge da una segnalazione arrivata alla nostra redazione e che riguarda l’accesso alla sede Konecta R srl di Viale Regione Siciliana a Palermo.

Marciapiedi sconnessi, zone buie e traffico intenso

Secondo quanto riportato, il tragitto che i dipendenti sono costretti a percorrere presenta criticità evidenti: tratti privi di marciapiedi, zone sconnesse e fangose, passaggi a ridosso di una delle arterie più trafficate della città. Una condizione che, nelle ore di punta, si traduce in un rischio concreto per chi deve semplicemente recarsi al lavoro.

Interventi tampone insufficienti

La questione non è nuova. L’azienda e le organizzazioni sindacali sarebbero già state informate della situazione e alcune misure tampone sarebbero state adottate: anticipazione dell’uscita serale alle 20 e smart working nel fine settimana. Interventi utili, ma insufficienti a risolvere il problema alla radice. Per molti dipendenti, infatti, anche un solo rientro in sede rappresenta un potenziale pericolo.

Il parcheggio che non può essere utilizzato

A complicare ulteriormente il quadro c’è il tema dei parcheggi: la possibilità di utilizzare un’area a pagamento, che potrebbe rappresentare una soluzione concreta per diversi lavoratori, non risulta praticabile. Il risultato è che chi non può contare sul lavoro da remoto deve affrontare un percorso che, secondo la segnalazione, non garantisce gli standard minimi di sicurezza.

La richiesta avanzata dai lavoratori è chiara: verificare direttamente le condizioni del tragitto e valutare se siano compatibili con la tutela dei lavoratori. Si tratta di una situazione che non può essere liquidata come un semplice disagio.