la nota dell'amap

L’AMAP informa che, dalle ore 8:30 di mercoledì 10 aprile 2019, per urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione nel Sifone Torto del Canale Scillato, verrà interrotto l’approvvigionamento idrico al Comune di Sciara e alle utenze, nel tratto compreso tra il primo sfiato, sito in contrada Canna nel Comune di Cerda e la bot. 92, sita in contrada S. Onofrio, nel Comune di Trabia.

L’erogazione idrica sarà ripristinata, tempestivamente, a lavori ultimati e si normalizzerà, salvo imprevisti, nelle 48 ore successive.

Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).