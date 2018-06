Dovranno concludersi entro il 31 ottobre i lavori per la realizzazione del collettore Sturzo – pozzo Roma/Guardione che sono attualmente in corso a Palermo e che creano interruzioni proprio nella zona di via Roma.

Sulla base di queste informazioni il Servizio Mobilità ha modificato l’ordinanza sul traffico veicolare in via Roma, riducendone la validità proprio al 31 ottobre di quest’anno, al fine di limitare il periodo dei disagi che i lavori inevitabilmente causano per i cittadini e i residenti.

A seguito di ciò, il Rup, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, ha ordinato alla Direzione dei Lavori di impartire all’appaltatore le disposizioni necessarie all’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, prevedendo, ove necessario, l’eventuale ricorso a più turni giornalieri di lavoro o all’estensione delle giornate lavorative anche nel giorni prefestivi e festivi.