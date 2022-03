Interventi previsti dall'accordo quadro

Sono iniziati i lavori per sostituire l’asfalto con il basolato storico in via Matteo Bonello nella zona della cattedrale a Palermo. Un piano di intervento previsto nell’accordo quadro stilato dall’ufficio città storica e dal gruppo di progettazione diretto dall’architetto Giuseppe Prestigiacomo.

Il piano prevede la riqualificazione di numerose strade del centro storico che rientrano nel percorso arabo normanno con la sostituzione dell’asfalto con le basole del 900.

Proprio l’intervento iniziato in questi giorni nei pressi della cattedrale. L’accordo prevede una spesa di oltre 5 milioni di euro per realizzare interventi di conservazione delle aree del centro storico nei pressi dei monumenti principali della città. “Un progetto che ha la priorità principale – si legge nell’accordo – di salvaguardare le pavimentazioni storiche delle sedi viarie e dei marciapiedi che nel tempo hanno subito danneggiamenti a causa dell’intenso traffico veicolare degli ultimi decenni, alla sosta indiscriminata e all’esecuzione impropria di interventi di ripristino di reti e sotto servizi che hanno definitivamente stravolto le superfici originarie cancellando l’immagine storica degli antichi basolati”.

Ecco le strade interessate dagli interventi

Mandamento Castellammare

Via dei Tintori, Via dei Chiavettieri, Via Terre delle Mosche (tratto compreso da via Chiavettieri a via Garraffello), Vicolo Paterna, Piazza S. Andrea, Via S. Andrea, Vicolo della Guardiola, Via Ambra, Vicolo Appalto, Piazza Caracciolo, via dei Maccheronai, Vicolo Mezzani, Via Lombardi, Via Torre di Giotto, Via Bara all’Olivella (tratto da via Roma a Piazza divella), Via Bara all’OIivella (tratto da via Roma a via Lampedusa), Via Bara all’Olivella (tratto da piazza divella a via Maqueda), Piazza dell’Olivella, Via Bandiera, Via S.Basilio, piazzetta della Dogana, Via Monteleone, Piazza Monteleone, Vicolo Monteleone II, via Epicarno, Piazza G. Borgese, via Ciro Scianna, Vicolo Palmentieri, vicolo della Palla, Via dell’Orologio, Via G. Patania, Piazza Lanza, , via e piazza Venezia, Piazzetta delle Vergini, Vicolo dei Mori, Via Valverde, Vicolo I del Caccamo, Vicolo II del Caccamo, Cortile del Gagliano, Via Seminario Italo Albanese, via del Poeta, Via Padre Giorgio Guzzetta, Vicolo Gufi, vicolo della Palla, Piazza San Domenico, via Argenteria Nuova, Piazzetta Garaffo, via Frangiai, Via Pannieri, via Bambinai, Largo Cavalieri di Malta, via Squarcialupo, Via Porta S.Gregorio, Piazza Colonna, via Santa Maria del Piliero, Via Monte Santa Rosalia, Discesa Bandiera, Via Trabia, Via Giacalone, Vicolo del Cacciatore, Vicolo San Guglielmo,, Via San Nicolò, Vicolo Bara alle Mura dell’ltria, Vicolo Lettighieri, Vicolo Cappelieri, Via e Piazza Spinuzza, Via Valenti, Piazzetta Arezzo,.

Mandamento Tribunali

Via Alloro (tratto da via Torremuzza a via della Vetriera), Via Alloro (tratto da via Castrofilippo a Piazza Aragona), Via della Vetriera, vicolo Cefalà, Via Quattro Aprile (tratto ammalorato di fronte Chiesa della Gancia), via dei Credenzieri, via Principe di Resuttana, Via Schiavuzzo, Piazza Aragona, Via Divisi (tratto Piazza Rivoluzione a via Roma), via Piccolo Teatro, via Cartai, Via Firenze, via Genova, via degli Schioppettieri, via Giovanni da Procida, via dello Spasimo, piazza Carlo Ventimiglia, via Santa Teresa, piazza della Vittoria allo Spasimo, piazzetta della Pietà, via Cantavespri, via Savona, vicolo del Crocifisso, piazza Marina e salita dell’Intendenza, via Lungarini, via Merlo, via dei Bottai, piazza Santo Spirito, vicolo Niscemi, Piazzetta Niscemi, vicolo Sant’Uffizio, via Livorno, via Bologna, via Pola, via Fiume, via S. Rosalia, via Melia, Via Calascibetta, via Lattarini, vicolo della Santa Rosalia, via S. Spina, vicolo Gaffi, via Pisa, via Immacolatella, via Paternostro, via del Parlamento, piazza Cattolica, via Aragona, piazza S. Carlo, piazza Rivoluzione, piazza Croce dei Vespri, vicolo Valguarnera, piazza S. Anna, via Grande Lattarini, via Tornieri, via Zara, via visita del Povero, via Isnello, vicolo della Madonna del Cassaro, piazza Teatro Santa Cecilia, via Cagliari, via della Magione, via Pisa, vicolo del Giglio. Mandamento Palazzo Reale Vicolo Castelnuovo, piazza S. Chiara, via Giuseppe Puglia, via dei Biscottai, via Saladino, via Benfratelli, piazza dell’Origlione, via del Protonotaro, vicolo del Lombardo, vicolo Viola, via Pietro Novelli, vicolo Madonna della Volta, vicolo S. Giuseppe, piazzetta dei Tedeschi, via delle Pergole, via Chiappare al Carmine, via Collegio di Maria al Carmine, Via del Bosco, via dell’Università, via Rua Formaggi, via Casa Professa, piazza Casa Professa, via del Ponticello, via Pietro Amodei, via SS. 40 Martiri al Casalotto, vicolo S. Michele Arcangelo (Tratto iniziale), piazza del Carmine (tratto), via dell’Albergheria, Piazza S. Nicolò all’Albergheria, via S. Nicolo all’Albergheria, vicolo di Colluzzo, via delle Balate, vicolo Massi, piazzetta Balate, via Cardinale Angelo Celesia, via De Vigilia.

Via delle Sedie Volanti, vie delle Lettighe, via della Zagara, via Maestro Cristofaro, Via Beati paoli (tratto compreso tra Piazza Beati Paoli e Piazza S. Isidoro alla Guilla), via Judica, vicolo Agnetta, Cortile il Greco, via Montevergini, piazzetta Montevergini, via Collegio del Giusino, piazza del Gran Cancelliere, via San Biagio, via del Celso, via Pannieri (tratto da piazza S. Onofrio a piazza Monte di Pietà), via Spirito Santo (tratto da via Candelai a piazza monte di Pietà), vicolo Maratta, cortile Madonna della Lettera, vicolo Ragusi, via Carrettieri, via Gianferrara, via Gioiamia, vicolo dei Candelai, vicolo delle Chianche, piazza Giuseppe Verdi, Piazza degli Aragonesi, via Porta Carini (tratto dalla Porta Carini a piazza Porta Carini), via Cappuccinelle, via Matteo Bonello (tratto da via dei Carrettieri a piazza Papireto), via Mura di S. Vito.

Individuazione delle aree d’intervento con sedi stradali in basolato da spicconare in sito: (vedasi AH.2: schede riassuntive interventi di progetto) Mandamento Castellammare

Via Bandiera, Via Bara all’Olivella (tratto da piazza Olivella a via Maqueda), e piazza San Domenico. Mandamento Tribunali

Piazza Bellini, Piazza Pretoria, Via Discesa dei Giudici (valorizzazione percorso UNESCO), Via Paternostro. Mandamento Monte di Pietà

Via dell’Incoronazione, Piazza Sett’Angeli, via Simone Bologna, via delle Scuole (valorizzazione percorso UNESCO), Via e piazzetta Montevergini.

Individuazione delle aree d’intervento e tipologia dei lavori da eseguire (sedi stradali con fornitura e collocazione di nuovo basolato)

Mandamento Tribunali

Via Matteo Bonello pavimentata con le basole nei primi del ‘900

Via Alloro (tratto da via Castrofilippo a via Paternostro), Via Riso (tratto mancante con via della Vetriera).