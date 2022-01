IL CASO NEL QUARTIERE PAPIRETO

“Via Matteo Bonello non riaprirà fino al completamento dei lavori di bonifica”. A comunicarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Palermo Maria Prestigiacomo, a proposito della chiusura di una delle principali arterie viarie del quartiere Papireto.

L’area è soggetta a chiusura al transito veicolare da quasi un mese, ovvero dal 12 dicembre scorso. Ciò in seguito agli allagamenti che hanno colpito la zona proprio in quell’arco temporale.

Il caso di via Matteo Bonello

Nella giornata di martedì 4 gennaio, c’è stato un nuovo sopralluogo del Genio Civile, coordinato dall’architetto Francesco Mereu. Secondo quanto riferito dall’assessore Prestigiacomo, la ditta che si sta occupando dei sopralluoghi installerà due pompe idrovore nell’area sotterranea. Ciò per drenare la risalita d’acqua, in caso di forti precipitazioni come quelle registrate negli ultimi mesi.

Piogge che hanno provocato l’esondazione del torrente Papireto, che ha causato a sua volta numerosi disagi alla cittadinanza. Danni che, secondo quanto si legge nell’ordinanza sindacali di chiusura, hanno avuto origine “da un’abbondante fuoriuscita di acqua dai pozzetti presenti nella suddetta area. Tale fenomeno è stato aggravato dalle abbondanti piogge che hanno avuto luogo nella giornata di sabato 11 dicembre”. Precipitazioni che “hanno aumentato la portata naturale dell’acqua che, fuoriuscendo da pozzetti, ha invaso le sedi viarie nelle aree limitrofe”.

“Ostruzione/cedimento del canale sotterraneo”

Nel documento, firmato dal sindaco Leoluca Orlando e dall’assessore Maria Prestigiacomo, si richiedevano, ognuno per le proprie competenze, a Rap, Amap e alla polizia municipale. Un evento che, secondo quanto scrivono gli esponenti della Giunta, “è da associare ad un ostruzione/cedimento del canale sotterraneo Papireto, in corrispondenza dell’asse viario all’altezza del Mercato delle Pulci“. Lavori, ad oggi, non eseguiti. Tanto da rendere necessario il perdurare degli effetti dell’ordinanza.

Chiusura al Papireto, cosa prevede l’ordinanza

In seguito ai problemi registrati tra l’11 e il 12 dicembre, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo è dovuto correre ai ripari. I dirigenti hanno imposto la chiusura totale al transito veicolare e pedonale degli assi viari di via Matteo Bonello nel tratto compreso tra la via Gioeni e piazza Domenico Peranni; e di via Gioiamia, nel tratto compreso tra piazzetta S. Cosmo alla via Matteo Bonello. Al momento, il traffico veicolare proveniente dalla Cattedrale è deviato su via Gioemi, strada sulla quale è stato sospeso il varco ZTL.