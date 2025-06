Sono attualmente in corso gli interventi di messa in sicurezza sulla A19 “Palermo-Catania” tra Altavilla Milicia e Bagheria. Dal chilometro 5 al 10, sono attivi due cantieri ravvicinati per il potenziamento delle barriere di protezione, installate su viadotti e lungo la carreggiata. A comunicarlo è Anas (azienda nazionale autonoma delle strade) che informa gli automobilisti di possibili rallentamenti soprattutto durante il fine settimana. In particolare, si prevedono disagi nella mattinata di sabato 14 giugno e a partire dal primo pomeriggio di domenica 15, al rientro degli automobilisti verso la città.

Possibile traffico intenso nel weekend

Il picco è atteso tra le 15 e la tarda serata di domenica 15 giugno: possibile le code e i rallentamenti soprattutto nel tratto interessato dai cantieri. Per gestire al meglio la situazione, Anas metterà a disposizione personale supplementare per facilitare il flusso del traffico e fornire assistenza agli automobilisti.

Consigli per gli automobilisti

“Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro, preferibilmente al mattino o in tarda serata, in orari con temperature non troppo elevate, per evitare i momenti di maggiore congestione dell’autostrada – informa Anas – L’azienda è impegnata a migliorare la gestione del traffico e sta lavorando per ottimizzare la distribuzione dei cantieri – si legge – Anas ricorda, infine, che le corsie di emergenza sono destinate soltanto ai mezzi di soccorso e alle Forze dell’Ordine. Resta del tutto interdetta all’utenza la possibilità di farne uso così come previsto dal Codice della Strada. Per tutte le notizie sul traffico in tempo reale è sempre attivo il servizio Pronto Anas al numero verde 800.841.148. In aggiornamento costante tutti i social network di Anas e il sito www.stradeanas.it”.