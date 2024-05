L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune di Palermo ha emesso ieri un’ordinanza che dispone il restringimento della carreggiata direzione Trapani del ponte Corleone, corsia lato monte. Il provvedimento – valido in notturna dalle ore 21 del giorno 29 maggio fino alle ore 6 del giorno 30 maggio 2024, prevede la regolamentazione viaria con restringimento della carreggiata di viale Regione Siciliana direzione Trapani del ponte Corleone – corsia lato monte – con chiusura al transito veicolare non contemporaneo della corsia o porzioni di essa.

Il raddoppio del ponte Corleone

“E’ stato vidimato il progetto esecutivo per il raddoppio del ponte Corleone. Il cantiere potrà essere avviato così già nei prossimi giorni“. Lo ha detto Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture, durante la convention indetta da Sicindustria sulla mobilità all’interno della provincia di Palermo. Il 22 aprile il Governo Regionale aveva annunciato il reperimento di circa 17,5 milioni di euro per realizzare il progetto. Risorse rintracciate dall’esecutivo isolano nelle pieghe dei fondi POC (Piano Operativo Complementare). Risorse regionali che contribuiranno a sbloccare parte dei fondi FSC, i quali saranno reinvestiti su diversi progetti.

Il piano dei lavori

I lavori potranno quindi seguire la tabella di marcia dettata ad inizio maggio dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo. Il cantiere potrebbe iniziare a breve, addirittura già il prossimo mese. “Abbiamo trovato 17,5 milioni di euro di risorse per realizzare i lavori del raddoppio, i quali saranno completati nei prossimi anni – ha dichiarato l’assessore Alessandro Aricò -. Siamo in campo non solo per finanziare le opere, ma per vederle realizzate. Ho sempre detto che avrei vigilato in prima persona sul rispetto dei tempi. Proprio oggi è pervenuta la vidimazione del progetto esecutivo. Fatto che ci permetterà di consegnare il cantiere già nei prossimi giorni, appena arriverà il decreto di finanziamento. La circomvallazione ha bisogno di intervenire. Da un lato il raddoppio del ponte Corleone, che passerà da quattro a otto corsie, dall’altro la realizzazione della Pedemontana permetteranno di snellire la viabilità”.