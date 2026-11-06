Nuovi obblighi e nuovi divieti nella viabilità palermitana nella zona del Ponte Oreto legati ai lavori in corso proprio per il Ponte. A partire da lunedì 9 novembre 2026, il Comune di Palermo darà il via a una fase cruciale degli interventi di risanamento della carreggiata, rendendo necessari cambiamenti significativi ai flussi di traffico nell’area. Le opere, che si inseriscono nel più ampio programma di restauro e messa in sicurezza dell’infrastruttura, comporteranno limitazioni immediate per gli automobilisti.

Le modifiche alla circolazione

Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione comunale ha disposto nuove regole per la circolazione, che interesseranno in particolar modo tre snodi nevralgici della zona:

Ponte Oreto: La circolazione sarà regolata a senso unico. I veicoli potranno percorrerlo esclusivamente in direzione del centro città (provenendo dalla zona di via Oreto). Sarà invece tassativamente vietato il transito nel senso opposto, ovvero in direzione della periferia.

Incrocio via Stazzone / via Oreto: È stato istituito il divieto di transito in direzione del Ponte Oreto. Tutto il traffico proveniente da via Stazzone sarà indirizzato verso Palermo.

Incrocio via Decollati / via Oreto: In questo punto, i veicoli in transito saranno indirizzati obbligatoriamente verso via Decollati.

Ponte Guadagna: È prevista l’inversione del senso di marcia.

Il cantiere: un’opera attesa

L’intervento sul Ponte Oreto rientra in un piano di restauro e recupero funzionale che ha una durata complessiva prevista di 240 giorni. Per accelerare i tempi e ridurre al minimo i disagi per i residenti e i pendolari, l’Amministrazione ha previsto che le attività possano essere organizzate su più turni, includendo anche le ore notturne, i giorni festivi e prefestivi.

Il Comune invita tutti gli automobilisti a prestare massima attenzione alla nuova segnaletica stradale che verrà installata nell’area per guidare gli spostamenti e limitare le criticità. L’obiettivo ultimo resta quello di restituire alla città un’infrastruttura moderna e sicura, colmando un’attesa che dura da decenni.