L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha emesso un’ordinanza, in proroga a quelle precedenti, relativa alla limitazione temporanea alla circolazione veicolare, pedonale e della sosta in via Lincoln, Foro Umberto I, Perez, Manfredi e vie limitrofe per i lavori di scavo da parte della Terna Rete Italia.

I dettagli sulle limitazioni

Le limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale comportano la chiusura della semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata dai lavori, l’istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 00,00 – 24,00 e il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati. Verrà creato un percorso pedonale protetto in corrispondenza del perimetro del cantiere nelle seguenti vie:

Vie interessate dai lavori

Via Luigi Manfredi per 65 metri lineari su sede stradale (da C.P. Mulini ad angolo Via Francesco Paolo Perez);

Via Francesco Paolo Perez per 70 metri lineari su sede stradale (da angolo Via Luigi Manfredi ad angolo Via Bergamo);

Via Bergamo per 90 metri lineari su sede stradale (da angolo Via Francesco Paolo Perez a Via Oreto);

Via Oreto per 20 metri lineari su sede stradale (attraversamento Via Bergamo – Via Decollati);

Via Decollati per 600 metri lineari su sede stradale (da Via Oreto a Corso dei Mille);

Corso dei Mille per 30 metri lineari su sede stradale – con tecnica NO-DIG (attraversamento Via Decollati – Via Tiro a Segno);

Via Tiro a Segno per 220 metri lineari su sede stradale (da Corso dei Mille ad angolo Via Archirafi);

Via Archirafi per 560 metri lineari su sede stradale (da angolo Via Tiro a Segno ad angolo Via Lincoln).

Modalità di esecuzione dei lavori

Terna Rete Italia eseguirà i lavori impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati, al fine di garantire sempre la circolazione stradale.