Fino a venerdì 9 agosto a Palermo saranno effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale al Foro Italico Umberto I e alla Cala, interessando la parte “lato monte” delle carreggiate. Lo fa sapere Terna. L’intervento è conseguente alla conclusione parziale del cantiere per la sostituzione dell’esistente elettrodotto in cavo interrato a 150 kV “C.P. Quattroventi – C.P. Mulini”, con un cavo di nuova tecnologia maggiormente affidabile e sostenibile.

Il programma

Al fine di ottimizzare i lavori di ripristino stradale, il Comune di Palermo e Terna, hanno concordato un programma di manutenzione che verrà aggiornato in base all’andamento delle attività di cantiere. Gli interventi prevedono la ripartizione tra i due soggetti dei ripristini del manto stradale dell’area, limitando così i disagi alla viabilità e garantendo un rifacimento uniforme delle strade.

Paura in viale Lazio per tubo del gas danneggiato dai lavori per il passante ferroviario

In Viale Lazio un tubo del gas viene danneggiato dai lavori del passante ferroviario. Sul posto sono intervenuti i tecnici di AMG Energia.

L’intervento di messa in sicurezza

In particolare, in viale Lazio una tubazione del gas è stata danneggiata dalle opere in corso per la realizzazione del passante ferroviario. Il danno al tubo di bassa pressione ha determinato una fuoriuscita di metano: gli operatori del pronto intervento di AMG Energia sono intervenuti tempestivamente, allertati direttamente dalla stessa impresa che sta eseguendo i lavori.

“Sono state subito avviate e definite le operazioni di messa in sicurezza – dice l’azienda -. Gli operatori hanno ripristinato l’integrità della tubazione con l’applicazione di un collare che ne garantisce la tenuta. L’intervento non ha provocato alcun disservizio o altro disagio ai clienti finali”.

Palermo si illumina, 1.132 nuovi punti luce a Led consegnati da AMG Energia

Nei giorni scorsi si è perfezionata una nuova consegna anticipata ad AMG Energia di 1.132 punti luce a led da parte dell’ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato Lavori pubblici del Comune di Palermo. Si tratta di un’ulteriore consistente fetta di nuovi impianti, riqualificati con l’adozione di tecnologia led nell’ambito degli interventi gestiti dagli uffici tecnici comunali del progetto “Agenda Urbana“.

Zone interessate dalla riqualificazione

La consegna anticipata ha riguardato i nuovi impianti di zone diverse della città: quella di via dei Quartieri-Duca degli Abruzzi, di via dell’Olimpo, di viale della Resurrezione-via Patti, di due tratti diversi di viale Regione Siciliana (zona via Holm-Settembrini e zona ponte Bonagia), di via Oreto-Santa Maria di Gesù e di via della Conciliazione-Ficodindia-San Ciro. Ad oggi i nuovi punti luce a led attivati e consegnati anticipatamente ad AMG Energia sono 3.523.