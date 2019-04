amatissime dal pubblico

Cantanti, ballerine ma soprattutto vere combattenti amatissime dal pubblico dei bambini, eroine diventate modello di positività ed energia. Sono le Miracle Tunes che saranno a Palermo al Centro commerciale La Torre sabato 13 aprile.

Il trio tutto al femminile delle Miracle Tunes, dalle 17 in poi, si esibirà in un mini live ed incontrerà i fan per scattare insieme foto immortalando un momento di gioia che per chi le segue e le apprezza, sarà difficile dimenticare.

Per partecipare all’imperdibile evento, è necessario ritirare l’apposito pass – sono già disponibili – presso gli uffici della direzione del centro commerciale. Ogni pass dà diritto all’ingresso di un bambino più un accompagnatore.

Ma qual è la storia delle Miracle Tunes? Consacrate al successo dalla televisione, la omonima serie racconta le avventure di Julie, Emily e Jasmine.

C’è un regno separato dal mondo umano chiamato “Regno della Musica” che custodisce i “Gioielli della Musica” capaci di conferire dei poteri speciali a chiunque li possegga. Demon, il Signore delle Tenebre, li scopre e se ne impossessa. Usando il suo potere oscuro trasforma i monili in “Gioielli Negativi”, cosicché le persone che li raccolgono diventino cattive e tentino così di diffondere “aura di negatività” su tutti quelli che li circondano. Per recuperare i Gioielli della Musica, tre elfi del Regno della Musica, Poppun, Rocky e Benji, ricevono il compito dalla Dea della Musica di andare nel mondo umano e trovare tre idoli della musica con cui collaborare, in modo da formare il gruppo delle guerriere Miracle Tunes. Per salvare il mondo le ragazze utilizzeranno il potere dei Gioielli della Musica per sconfiggere il male, cantando e ballando per purificare i Gioielli Negativi e riportarli così alle loro forme originarie.

Ebbene, dopo tante battaglie, le Miracle Tunes arrivano a Palermo. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di incontrarle!