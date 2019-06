L'intervista

L’estate ormai è alle porte e, finalmente, ci stiamo lasciando alle spalle questa incerta primavera. È dunque arrivato il momento di rinnovare il nostro guardaroba in vista della tanto amata bella stagione.

Ma quali sono le tendenze che stanno prendendo campo in queste settimane?

Una delle caratteristiche peculiari della moda uomo 2019 è certamente la contaminazione e la sperimentazione. Le scelte di stile nel menswear riflettono la scomparsa dei confini tra i generi, scardinando le regole classiche per approdare a una nuova e rivoluzionaria visione del vestiario maschile. Il sartoriale si rinnova dopo decenni di immobilità e lo streetwear e l’abbigliamento sportivo arrivano a scompaginare gli stili più compassati, puntando a una eleganza spregiudicata, dominata dal colore e senza limiti di stile.

Per parlare delle tendenze della moda uomo per l’estate 2019 abbiamo chiesto il parere di Massimo Cataldo, titolare della storica boutique Cataldo Uomo di via Francesco Paolo di Blasi n. 17 a Palermo.

In questa breve intervista scopriremo insieme a Massimo Cataldo quali sono le proposte da tenere d’occhio per rivisitare il guardaroba in poche mosse tra vestiti, accessori, nuovi colori e abbinamenti.

Massimo, come vedi le tendenze della moda uomo estate 2019?

Per l’estate 2019 ci sono degli articoli che, certamente, non possono mancare, come le camicie con collo coreano o con colli morbidi e tessuti lavati, specialmente in lino, e con colori solari; poi ci sono le maglie in cotone stone washed e le Polo a taglio camicia, realizzate con tessuti in Jersey rigorosamente Made in Italy, gli unici che a contatto con la pelle donano una sensazione unica di freschezza e comodità. Infine, ci sono gli immancabili accessori come le scarpe, con i classici mocassini o le sneakers colorate.

Cosa consiglieresti all’uomo che vuole essere alla moda in ogni occasione?

Innanzitutto, è necessario definire un proprio stile e avere un certo gusto negli abbinamenti, sia dei colori che dei tessuti; inoltre, è importante indossare dei capi che esaltino i nostri punti di forza e smorzino eventuali piccoli difetti. Per esempio, per essere sempre attuali e alla moda basta indossare un ottimo jeans con una camicia con collo morbido, il tutto abbinato a un blazer blu e, per concludere, un mocassino. Questo, per me, rappresenta un must have, qualcosa che non può mancare per questa estate.

Qual è l’accessorio indispensabile per completare l’outfit perfetto?

L’accessorio è importante tanto quanto l’essenziale, perché quando è inadeguato può rovinare l’intero l’outfit. Ecco perché bisogna prestare la massima attenzione anche a questi dettagli, che si tratti di una cravatta, di una cintura, di una sciarpa o dei guanti e perfino dei calzini. Proprio i calzini troppo spesso vengono considerati, a torto, insignificanti e trascurabili, ma le calze sono il primo particolare che guardiamo in una persona insieme alle scarpe. Classico o trendy, sofisticato o casual, non bisogna dimenticare che la scelta della combinazione migliore spetta a ognuno di noi, poiché siamo noi stessi gli unici giudici del nostro stile.

C’è una regola fondamentale il look dell’estate 2019?

Per un ottimo outfit c’è una regola che prescinde da tutte le altre e che consiglio sempre di seguire ai miei amici e clienti: acquistare solamente capi Made in Italy. Tutto il mondo ci riconosce questa eccellenza. I nostri abiti risultano i migliori sia in termini di qualità dei tessuti che di rifiniture delle lavorazioni. Un capo Made in Italy si riconosce a distanza e certamente si distingue da quei capi di abbigliamento realizzati altrove, spesso colorati al piombo e che nuocciono alla pelle. Io invito tutti a non lasciarsi ammaliare dalle vetrine affascinanti dei tanti negozi che tentano di omologare tutti con uno stile senza personalità, e che stanno uccidendo la vera essenza della moda: l’unicità.