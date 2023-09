Il frutto tropicale coltivato nel palermitano

ltre 20 anni fa era una nemmeno tanto pazza idea, visto il clima in Sicilia. Adesso la coltivazione di mango a Balestrate è una realtà consolidata che continua a dare i suoi frutti, è proprio il caso di dire. Ma che presenta anche i suoi ostacoli da superare, non ultimo il fenomeno dei furti denunciato dai produttori di recente. Questi e altri saranno i temi della seconda edizione di “Le vie del mango”, evento, in programma il 7, l’8 e il 9 settembre, organizzato dalla Pro Loco di Balestrate con il patrocinio dell’assessorato regionale alle Attività produttive, dell’Ars e del Comune.

Il frutto tropicale è sempre più diffuso nel comprensorio e ha dato vita a un nuovo indotto, attraverso la trasformazione e i diversi utilizzi del prodotto: il mango in purezza, ma anche confetture e succhi vengono commercializzati da tempo. “Le vie del mango” alternerà momenti di dibattito, di svago e ovviamente di gusto.

Il programma di “Le vie del mango”

Momento clou della manifestazione sarà sabato 9, giornata in cui grazie al sostegno dell’assessorato alle Attività produttive si svolgeranno un convegno e attività legate alla trasformazione del prodotto. Si inizia alle 17, nella sala multimediale (ex mattatoio) di via del Mare 12, alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo con il convegno dal titolo “Il grande Expo della frutta tropicale – La trasformazione del frutto”.

Alle 18 in via Madonna del Ponte saranno invece allestiti i mercatini dell’artigianato, a cura dell’associazione Acaf. Si prosegue alle 19 in piazza Rettore Evola con lo show cooking a cura di Antonino Cottone e Vincenzo Agrusa, chef del territorio, che prepareranno piatti a base di mango. Alle 20 nelle attività convenzionate sarà la volta della degustazione. Si chiuderà in piazza Rettore Evola il concerto di Qpga, tributo a Claudio Baglioni, previsto attorno alle 22.