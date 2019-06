da piazza Pretoria alle vie del centro storico

Palermo fa da sfondo al nuovo videoclip dell’artista Alisia Jalsy. E’ già uscito “Limoncello”, il terzo singolo della cantautrice monrealese. Sono tante le strade del capoluogo che fanno da scena al video delle giovane artista, da piazza Pretoria alle vie del centro storico.

Alisia appena ventenne pubblica il suo terzo singolo, scritto e composto da lei e realizzato grazie all’aiuto di Giovanni Conte. Il nuovo brano estivo, accompagnato da un videoclip di Frank Falletta, esprime ironia e spensieratezza con riprese bizzarre. Un impermeabile giallo e un ombrello colorato per le vie del centro assolato di Palermo.

Alisia inizia il suo percorso tra le mura della scuola d’arte con due suoi compagni Gigi e Simone, con i quali nascerà il gruppo Jalsy. Partecipa a diversi eventi, nel 2016 concorre a Italia’s got talent arrivando alle semifinali. Nel frattempo studia canto Jazz al Brass con Lucia Garsia. Continua il suo percorso come special guest in diversi illustri teatri di Palermo. Insieme ai Jalsy aprono la fiera del mediterraneo con il loro primo concerto. Il gruppo, in seguito si è sciolto e Alisia oggi continua il suo sogno con il nome di Jalsy.