“Abbiamo eseguito i controlli sulla qualità dell’acqua nell’istituto come avviene ormai da anni e questa volta è stata rilevata la presenza del batterio della legionella. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio e dopo una serie di riunioni che si sono concluse in tarda serata ho deciso di chiudere la sede centrale e le succursali”.

Lo dice il preside dell’istituto nautico Gioeni Trabia Andrea Tomaselli che ieri sera ha avvisato i genitori degli alunni che questa mattina i cancelli delle scuole sarebbero rimasti chiusi per consentire alla ditta di manutenzione di eseguire le bonifiche necessarie per riaprire la scuola in piena sicurezza.

“Attendiamo l’esito delle nuove analisi dopo che sarà effettuata la bonifica così da potere comunicare la riapertura dei plessi – aggiunge il preside – Grazie al trattamento e la sanificazione dell’impianto idrico, assicureremo le migliori condizioni di tutela per gli alunni, le famiglie e tutto il personale scolastico”. Ieri dopo 20 giorni ha riaperto l’assessorato regionale all’Energia. Anche questo edificio era stato chiuso per la presenza della legionella. In queste settimane sono stati chiusi l’istituto alberghiero Borsellino e l’istituto comprensivo Publio Virgilio Marone, Tomaselli e Trinacria.