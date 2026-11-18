Alle 11.15 gli studenti tornano in classe all’istituto Nautico Gioeni Trabia, chiuso ieri dopo che le analisi aveva riscontrato il batterio della legionella nell’impianto idrico della sede centrale di corso Vittorio Emanuele a Palermo. A comunicarlo è il dirigente scolastico Andrea Tommaselli. Il dirigente ha inviato una comunicazione ai genitori e agli insegnanti.

Nel documento si spiega che durante la giornata sono state effettuate le operazioni di trattamento e sanificazione dell’impianto idrico della sede centrale, secondo le modalità programmate dopo la riunione straordinaria sulla salute e sulla sicurezza. La ditta incaricata ha svolto le operazioni di bonifica e dopo il parere dell’Asp di Palermo si è decisa la riapertura.

Resterà interdetto il bagno nel quale era stata riscontrata, seppure in valori contenuti, la presenza del batterio. La scuola proseguirà con le procedure di controllo e monitoraggio dell’impianto idrico previste per i casi di legionella, seguendo le indicazioni degli organismi competenti.

“Ringrazio tutta la mia squadra – dice il dirigente scolastico Tommaselli – senza la quale questo e tanto altro non sarebbe possibile. Sono rimasti fino a tardi con me e mi hanno supportato in tutto. Un ringraziamento va alla direttrice dei servizi generali e amministrativi, ai collaboratori scolastici, a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie per la collaborazione, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati. Lavoriamo per garantire una scuola sicura per tutti”.