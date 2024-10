Torna allarme legionella al comando della polizia municipale di Palermo in via Ugo La Malfa. Dopo cinque mesi torneranno le aziende di sanificazione. Per tre giorni i dipendenti degli uffici lavoreranno in smart working, ma il comando resta aperto con il personale necessario per svolgere le funzioni interne. I servizi esterni saranno garantiti.

La nota dell’Asp

Nel documento l’Asp, a seguito dei campionamenti effettuati lo scorso 19 settembre, definisce “il quadro generale di contaminazione della rete idrica peggiorato rispetto al precedente rapporto di prova, tale da essere definito severo”. Sempre l’Asp, fa notare che “la sede del comando non consente efficacemente di controllare a vista se parti delle tubature o dell’impianto presentino dei ratti interrotti o ostruiti, dove è facile che proliferi il batterio”. Il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello ha già informato che ha preso contatti con una ditta per l’installazione di un sistema di disinfezione continua dell’impianto idrico, che dovrebbe essere pronto per metà novembre. Un sistema già utilizzato in altre città che ha funzionato debellando il batterio.

Trovata legionella ai Cantieri Culturali della Zisa, chiusi gli uffici comunali, confermati i concerti

Nelle scorse settimane trovata legionella nelle conduttore ai cantieri culturali della Zisa a Palermo. I controlli sono stati eseguiti dall’Accademia delle Belle Arti che ha un protocollo da seguire. La comunicazione degli esami positivi sono arrivate sui tavoli dei responsabili delle attività culturali comunali che gestisce i cantieri che ha disposto la chiusura di tutti gli spazi comunali. La comunicazione della presenza della legionella è stata fatta ai concessionari che dovranno adeguarsi. E’ stata disposta la sanificazione e si aspettano i nuovi esami. Intanto i concerti programmati nel piazzale sono stati confermati. L’organizzazione non utilizza i servizi presenti nei cantieri ma usa bagni chimici e quindi non ci sono rischi per gli spettatori.

