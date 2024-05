Il caso di legionella al liceo scientifico

Il liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo chiude per l’allarme legionella. Lo ha comunicato la dirigente scolastica Chiara Di Prima che ha avvertito studenti, insegnanti e genitori con una circolare urgente.

“Nell’ambito dei controlli periodici sulla potabilità dell’acqua dei plessi scolastici – si legge nella nota – è emersa la presenza di tracce di legionella nelle condotte idriche della sede centrale e dei plessi distaccati di via delle Ferrovie e viale Strasburgo.

Considerato che è necessario effettuare i trattamenti sanitari previsti al fine di consentire l’uso dell’acqua nei plessi. E’ stata disposta da oggi quale misura precauzionale e compensativa, l’immediata sospensione dell’attività didattica di tutte le classi per consentire lo svolgimento delle operazioni di sanificazione nelle condotte idriche”. La riapertura della scuola sarà comunicata con una nuova circolare.

Legionella, i precedenti a Palermo

Nell’ottobre 2022 l’allarme legionella era scattato alla piscina comunale di viale del Fante. La struttura riaprì dopo una ventina di giorni. Ben più lunga, invece, si rivelò l’attesa per Villa Niscemi. La sede di rappresentanza del Comune di Palermo, chiusa per legionella nel gennaio del 2022, riaprì dopo un anno mezzo. Nel maggio 2023, invece, toccò all’istituto alberghiero Paolo Borsellino di Palermo. L’ultimo caso in ordine di tempo è stato registrato al Comando di polizia municipale, in via Ugo La Malfa.

Due casi di legionella nel trapanese, chiuso in parte un hotel nel centro storico

Due casi di legionella a Trapani ad inizio anno, in un hotel del centro storico. Due turisti italiani hanno accusato dei sintomi riconducibili all’infezione che è stata poi accertata dalle analisi eseguite in ospedale. Il sindaco ha così firmato un’ordinanza che dispose la chiusura di una parte della struttura.

I due turisti sono stati trasportati al pronto soccorso dopo avere manifestato problemi respiratori. Sono stati ricoverati e sottoposti a tutti gli accertamenti del caso, che hanno confermato la malattia

La legionella all’alberghiero

L’istituto superiore alberghiero “Borsellino” qualche mese prima aveva chiuso i battenti per qualche giorno a causa della ricomparsa della legionella. A confermare la comparsa della legionella è stato il laboratorio “Li.Be Società Cooperativa”.

Il precedente

Il problema legionella a Palermo aveva creato non pochi problemi già da qualche tempo. Nello scorso novembre le lezioni furono sospese sempre all’istituto Borsellino e anche nell’altro plesso dell’alberghiero “Francesco Paolo Cascino” di via Fattori. Furono eseguiti pulizia e disinfezione straordinaria delle vasche e dell’impianto idrico. L’attività scolastica va avanti regolarmente nella sede di via Deodato, nella zona di via Ernesto Basile, dove restano però sospese le esercitazioni di cucina e di sala

