Sono le sedi centrali delle scuole Cascino e Borsellino

Lezioni sospese in due scuole superiori a Palermo. Da oggi la sede centrale dell’istituto alberghiero Francesco Paolo Cascino di via Fattori, su disposizione della dirigente scolastica Lucia Ievolella, è chiuso fino a nuove disposizioni.

Vanno eseguite pulizia e disinfezione straordinaria delle vasche e dell’impianto idrico. L’attività scolastica va avanti regolarmente nella sede di via Deodato, nella zona di via Ernesto Basile, dove restano però sospese le esercitazioni di cucina e di sala.

Insegnanti e personale scolastico hanno ricevuto la circolare della dirigente ieri sera ed è subito scattato l’allarme. Potrebbe, infatti, trattarsi di un nuovo caso di legionella. Ci sarebbero in corso analisi ed accertamenti nelle condutture idriche. Chiusa per le stesse ragioni la sede centrale dell’istituto alberghiero Borsellino di piazza Bellissima, nel quartiere di Pallavicino.

Nei giorni scorsi riaperto l’Hotel Politeama

La legionella non è certo una novità a Palermo. Nei giorni scorsi è riaperto l’hotel Politeama chiuso dallo scorso settembre dopo che era stata riscontrata la presenza del batterio. Lo dispose un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore all’Igiene, Rosi Pennino che ha revocato il precedente provvedimento.

Altri casi al centro

Oltre all’hotel Politeama, alcune tracce di legionella erano state trovate anche in un palazzo di via Principe di Belmonte. Acquisiti gli ultimi test sull’acqua, i locali sono stati chiusi. Si tratta di palazzi che possiedono una vecchia autoclave o sono collegati alla rete con tubature da cambiare. I batteri di legionella si annidano nelle cisterne degli immobili, nella condensa degli impianti di aria condizionata e nelle tubature.

A Palermo sale il livelli di allerta

L’Asp continua a monitorare la situazione legionella a Palermo, mentre l’Amap, l’azienda che si occupa della distribuzione idrica, nei giorni scorsi ha tenuto a precisare che “non è direttamente coinvolta nella gestione di questi casi, che riguardano esclusivamente impianti privati a valle dei contatori e per i quali per altro non ha ricevuto ad ora nessuna segnalazione”.

I casi a Palermo

Villa Niscemi, che è la sede istituzionale del sindaco, è chiusa per le stesse ragioni dalla fine dello scorso anno. La legionella è però arrivata in passato anche nella piscina comunale di viale del Fante: ci sono voluti giorni e diversi interventi di sanificazioni prima di poter accogliere di nuovo gli utenti e gli sportivi delle società.