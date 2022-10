Nuova chiusura per la piscina comunale di Palermo in seguito ai controlli dell’acqua delle vasche da parte dell’Asp che ha individuato tracce di legionella.

Il batterio, che nel capoluogo siciliano viene riscontrato ormai da tempo in diversi punti della città, tra cui villa Niscemi (tra le sedi del Comune) chiusa da diversi mesi, torna a manifestare la sua presenza all’interno dell’impianto di viale del Fante, costretto a serrare i cancelli per l’ennesima volta.

Il precedente

Già a gennaio, infatti, la piscina fu chiusa per lo stesso motivo per quasi un mese. Questa mattina è in corso la sanificazione di tutti gli ambienti, ma per la riapertura bisognerà attendere almeno un paio di settimane, in ottemperanza ai tempi tecnici per l’analisi dettagliata dei campioni di acqua prelevati e per la verifica dell’effettiva disinfestazione dal batterio.

La chiusura

La chiusura per legionella si aggiunge agli innumerevoli disagi negli ultimi giorni: ieri la piscina è rimasta chiusa al pubblico per via dell’assenza del personale di assistenza ai bagnanti, lunedì per via delle elezioni, mentre sempre a inizio settimana l’apertura era stata posticipata di oltre cinque ore per problemi all’impianto elettrico.

Soltanto due settimane fa la Comunale, utilizzata non solo dal pubblico ma anche da diverse società sportive cittadine, era stata chiusa per una disinfestazione generale, mentre ad agosto la chiusura estiva era stata prolungata di diversi giorni rispetto alle tre settimane previste a causa di una contaminazione dell’acqua.

A questo si aggiunge il disagio di poter usufruire soltanto della vasca interna, visto che quella esterna è da tempo inagibile a causa di una perdita non riparata che l’ha trasformata in un pantano.

Figuccia: “Interventi in tempi rapidi”

“Abbiamo ricevuto in queste ore i risultati dei campionamenti effettuati presso la piscina comunale e si è provveduto in autotutela alla chiusura dell’impianto natatorio per la presenza di legionella.

Sono state predisposte tutte le misure necessarie e nella giornata di lunedì si provvederà alla sanificazione e al conseguente avvio di tutte le procedure previste. Stiamo intervenendo con assoluta tempestività, malgrado la vetustà degli impianti, avviando anche misure di prevenzione affinchè episodi come questo possano essere scongiurati per il futuro”. A dirlo in una nota l’assessore allo Sport e Politiche giovanili del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia.