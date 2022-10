Pallanuoto, Giliberti "Il Comune non ha potuto rassicurarci"

La legionella cancella anche la Len Euro Cup perché “il Comune non può garantire l’agibilità della piscina a fine ottobre”.

Arriva l’ennesima doccia gelata per lo sport palermitano che avrebbe potuto accogliere un girone del secondo turno della prestigiosa kermesse continentale, ovviamente al netto della qualificazione del club dell’Addaura che oggi a Kranjska Gora, in Slovenia, inizia il suo percorso europeo.

Il batterio dell’acqua che già più volte ha causato la chiusura della piscina comunale, non è ancora stato debellato ed il comune allarga le braccia, non è in grado di avere tempi certi. ‘altronde per due volte lo stesso batterio è stato trovato anche a Villa Niscemi sede di rappresentanza dello stesso comune di paleremo e non lo si riesce a debellare

Locanto (Palermo al Vertice) “Occasione sprecata”

Giorgio Locanto, presidente del comitato Palermo al Vertice, consorzio che raggruppa le principali società sportive della città ha parlato dell’episodio.

“In merito alla forzata rinuncia dell’organizzazione, da parte del Telimar, della tappa della Coppa LEN Euro Cup, unico evento di livello internazionale per la nostra città, sono certo di interpretare il profondo malumore non solo delle società del consorzio ma di tutto il mondo sportivo palermitano, ritenendo la perdita di un così prestigioso evento una occasione mancata di riscatto per le società cittadine a causa delle tante criticità strutturali ed economiche che continuano a limitare le attività delle società di vertice e non solo”.

E prosegue: “Quello del Telimar e altri episodi sconfortano i dirigenti che ci mettono l’anima per portare avanti i campionati e tutta l’attività che ruota attorno. Nel confermare la disponibilità del consorzio per una proficua collaborazione, chiediamo ancora una volta alla nuova amministrazione comunale di prendere a cuore le esigenze delle società sportive e di provvedere ad una gestione oculata, attenta e soprattutto presente”.

Le parole del presidente del Telimar

Il presidente del Telimar, Marcello Giliberti, ha detto la sua in merito alla vicenda che è venuta fuori nella giornata in cui la squadra inizia le sue fatiche nella Len Euro Cup in un girone preliminare che si concluderà domenica. Obiettivo del club palermitano, finalista al suo esordio assoluto in Europa la scorsa stagione col Sabadell, è quello di passare il turno.

Queste le sue parole: “Con la squadra già in Slovenia a Kranjska Gora per affrontare il difficilissimo primo match di stasera contro il forte Team Strasbourg, a seguito del comunicato stampa diramato dal presidente del Consorzio Palermo al Vertice in merito alla nostra rinuncia ad ospitare in Piscina Olimpica Comunale, laddove dovessimo qualificarci, la seconda fase di Len Euro Cup, sono stato subissato di messaggi e telefonate da parte dei media e di tanti amici del mondo sportivo”.

Giliberti, “Il Comune non ha potuto rassicurarci”

Ed ha proseguito: “Al momento, mi sento di poter dichiarare che abbiamo forzatamente dovuto rinunciare alla organizzazione di questo prestigioso evento, a causa dei problemi che attanagliano il nostro stupendo impianto, rispetto ai quali il Comune di Palermo non ha potuto in alcun modo rassicurarci. Restando concentratissimi su questi caldissimi giorni di partite in Slovenia, riteniamo – su questo delicato tema – che non sia costruttivo entrare nel merito, decidendo di approcciare a riguardo d’ora in avanti con un garbato silenzio stampa, desiderando che siano soltanto i fatti a parlare”.

Giliberti ha inoltre continuato: “Avendo dovuto disattendere l’organizzazione in casa della seconda fase della Len Euro Cup, il nostro prossimo appuntamento agonistico casalingo sarà a questo punto l’esordio in Campionato di Serie A1, nel primo derby di stagione contro l’Ortigia Siracusa, previsto per mercoledì 2 novembre”.

Ed ha concluso: “Ci aspettiamo che a questa data i problemi della Piscina Olimpica Comunale di Palermo, sui quali l’Amministrazione Comunale sappiamo si sta impegnando al massimo, siano risolti e che l’agibilità sia per tempo rinnovata, in modo da consentire alla nostra città di assistere a questo altro importante evento pallanotistico di vertice. Le parole a questo punto non contano più. Ora servono soltanto i fatti”.

L’assessore Figuccia “Dispiaciuta per rinuncia Telimar”

L’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia allarga le braccia “Sono molto dispiaciuta della rinuncia dell’organizzazione, da parte del Telimar, della tappa della Coppa Len Euro Cup e sono vicina ai nostri atleti impegnati in queste ore in sfide altrettanto prestigiose”.

“Legionella non ci ha dato tempi certi, impianto sconta anni di incuria”

L’assessore prosegue parlando della situazione attuale dell’impianto di viale del Fante: “Malgrado l’impegno messo in campo da questa amministrazione, il dilagare del virus della legionella, non ci ha consentito di dare tempi certi, rispetto ad un impianto come quello della nostra piscina comunale che sconta anni di incuria. Stiamo lavorando con grande intensità per ridare dignità ai nostri atleti ai quali va grande sostegno e l’impegno concreto nella risoluzione di problematiche da troppo tempo ignorate. I risultati dei prelievi, fatti subito dopo la sanificazione, saranno disponibili già dalla prossima settimana”.