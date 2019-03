Le novità dal Palermo Calcio

Dovrà rimanere fermo per una ventina di giorni il trequartista del Palermo Cesar Falletti. Il giocatore uruguaiano si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la lesione di primo grado dei muscoli adduttori lungo e breve della gamba sinistra.

Falletti era uscito dal campo anzitempo domenica nel corso della partita contro il Carpi proprio dopo avere avvertito dolore alla zona che poi si è rivelata lesionata. La prognosi per il trequartista è di 15/20 giorni di stop; per effetto della sosta di campionato lo staff medico del Palermo spera di rimetterlo a disposizione di Stellone già per la partita di sabato 30 marzo a Cosenza.

Anche se l’idea è quella di non correre il rischio inutile di incappare in ricadute in vista dello sprint finale di campionato. Oggi intanto la squadra ha ripreso la preparazione dopo due giorni di riposo. A parte Falletti, che si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti, non hanno lavorato con il resto del gruppo anche Antonio Mazzotta e Alessandro Salvi.