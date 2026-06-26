Apprendo con forte preoccupazione l’intenzione di AMAT di eliminare il terzo e il quarto foglio della linea 603, sopprimendo di fatto importanti corse mattutine e compromettendo un servizio essenziale per i cittadini.

Qualora tale decisione venisse confermata, l’intera parte nord della città verrebbe privata di un collegamento fondamentale da e per Mondello, oltre a penalizzare pesantemente le altre zone servite dalla linea, con conseguenze gravissime per residenti, lavoratori e turisti.

Le borgate marinare del nord di Palermo stanno vivendo una significativa crescita turistica grazie al lavoro quotidiano degli operatori del terziario, delle attività commerciali e ricettive. Ridurre i collegamenti pubblici proprio nel periodo di maggiore afflusso rappresenterebbe una scelta incomprensibile e profondamente dannosa per il territorio.





Per queste ragioni mi opporrò con ogni mezzo istituzionale a una decisione così scellerata. Sono pronto alle barricate affinché venga scongiurata qualsiasi ipotesi di ridimensionamento della linea 603 e sia invece garantito un servizio di trasporto pubblico efficiente e adeguato alle esigenze della cittadinanza e dei visitatori.

Confido in un immediato ripensamento da parte di AMAT.

Confido che l’Amministrazione comunale e il Sindaco adottino una scelta vicina al mio pensiero e alle legittime istanze del territorio, schierandosi a tutela dei cittadini, dei lavoratori e del comparto turistico, e respingendo ogni ipotesi di ridimensionamento della linea 603.

Natale Puma

Consigliere Comunale

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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