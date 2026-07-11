Marco Cardinale, 47 anni, è stato accoltellato la scorsa notte a Balestrate (Palermo) nel corso di una lite nei pressi del corso principale in via Madonna del Ponte. Nel luogo dove è avvenuto il ferimento ci sono due pizzerie e la scuola media. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito. I militari hanno preso le immagini dei sistemi di videosorveglianza e hanno arrestato l’aggressore Giuseppe Ragona di 43 anni con l’accusa di tentato omicidio.

L’aggressione è avvenuta s

nel corso della notte appena trascorsa, intorno all’una. Secondo una prima , l’indagato, ubriaco, per futili motivi, ha aggredito verbalmente Cardinale in strada.

​Il 43enne dopo essersi allontanato é tornato sul posto dopo pochi minuti e dopo aver individuato l’uomo con cui aveva appena litigato, gli si è avvicinato e lo ha colpito al collo con un coltello, per poi darsi alla fuga per far perdere le proprie tracce.

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La vittima fortunatamente non in pericolo di vita, è stata subito soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Partinico venendo dimessa con una prognosi di 12 giorni e due punti di sutura. L’aggressore è stato portato in carcere.