Indagata la polizia

Una lite per una donna tra due uomini è finita a coltellate a Palermo. Un uomo di 43 anni ha fertio un giovane di 26 anni. E’ successo la scorsa notte nella zona di viale Regione Siciliana nei pressi della clinica Villa Serena.

Qui due uomini si sono affrontati. Sono due brasiliani. La lite nata per una donna. Ad un certo punto uno dei due quallo di 43 anni ha tirato fuori il coltello e ha colpito alla schiena il giovane di 26 anni.

Il ferito è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte della polizia.

L’aggressione è avvenuta attorno all’1,30 in via Regione Siciliana tra l’ex della donna e il nuovo fidanzato. I due avrebbero iniziato a litigare quando il più giovane è stato raggiunto dalla coltellato alla schiena.

Entrambi sono brasiliani. L’aggressore di 43 anni sarebbe stato individuato dalla polizia e fermato.