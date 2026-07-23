Un’intensa attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo attraverso una capillare serie di servizi di controllo straordinario del territorio. Le operazioni, distribuite tra il centro urbano e i comuni dell’hinterland, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di otto persone, di età compresa tra i 18 e i 79 anni, affidate all’autorità giudiziaria per reati che spaziano dalla ricettazione alle lesioni personali e alle violazioni del codice della strada.

Lite tra vicini a Terrasini con aggressione a mano armata

Momenti di forte tensione si sono registrati a Terrasini, dove l’intervento dei carabinieri si è reso necessario per sedare una violenta lite scoppiata tra vicini di casa. Un pensionato di 79 anni del luogo, già censurato, ha aggredito un altro residente impugnando un coltello da cucina. I militari sono riusciti a disarmare l’anziano e a sequestrare l’arma prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Per l’uomo è scattata la denuncia per minaccia aggravata dall’uso di armi e lesioni personali.

Ricettazione in centro e possesso di armi nel cuore della città

Nel centro cittadino, i militari della stazione Palermo Centro hanno fermato due palermitani di 36 e 33 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, Sorpresi a bordo di un’autovettura risultata rubata dopo le verifiche sulla targa, per i due è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione in concorso. Sempre nell’ambito dei controlli nel nucleo urbano, un giovane di 18 anni del posto è stato deferito dopo essere stato trovato in possesso di uno strumento atto ad offendere portato al seguito senza alcun giustificato motivo.

Controlli stradali tra guida senza patente e documenti falsi

Le verifiche degli equipaggi sul flusso veicolare hanno portato al deferimento di tre uomini di 40, 24 e 21 anni — i primi due residenti a Palermo e il terzo in provincia, tutti con precedenti — sorpresi alla guida di autoveicoli senza aver mai conseguito la patente. A loro carico è stata contestata la reiterazione della guida senza patente nell’arco del biennio. Un altro automobilista, un 35enne palermitano, è stato invece segnalato per falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso, dopo aver esibito ai militari una documentazione di circolazione risultata non conforme ai controlli di rito.