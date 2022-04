Una lite per questioni di vicinato è finita nel sangue ieri a Santa Flavia. Un giovane di 25 anni è stato ferito nel corso dell’ennesima rissa con un uomo di 60 anni.

Sono intervenute diverse volanti del commissariato di Bagheria in via Perlasca per riportare e riuscire a bloccare l’aggressore. Il giovane di 25 anni è stato portato al pronto soccorso per accertamenti.

Tra i due non correrebbe buon sangue per questioni di confini delle due proprietà. Il sessantenne urlando avrebbe preso un attrezzo agricolo che aveva a portata di mano e avrebbe più volte, anche dopo l’arrivo della polizia, provato a colpire il giovane.

L’attrezzo utilizzato dal sessantenne è stato sequestrato. L’aggressore è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, dopo la tappa al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.