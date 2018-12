Il racconto dei vicini della coppia di Falsomiele

“Litigavano spesso era un continuo, ma quando ci incontravamo fuori sia lui che lei erano gentili”. I vicini di casa parlano di una convivenza burrascosa tra Salvatrice Spataro e Pietro Ferrera, entrambi di 45 anni, con quattro figli.

Spesso si sentivano i due litigare tra le costruzioni in via Falsomiele al numero 138. Lui era ex militare in pensione lavorava in un bar, lei faceva la casalinga.

Pare che non ci siano state mai denunce presentate in passato. La scorsa notte i vicini hanno sentito di nuovo le urla e poi hanno visto arrivare i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. La donna ha chiamato il 118 dicendo di avere ucciso il marito.