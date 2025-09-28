L'ultima vittima della strada della morte

Era residente ad Altavilla Milicia l’uomo che ha perso la vita ieri pomeriggio nel drammatico incidente fra Misilmeri e Villabate.

Vincenzo La Barbera di 51 anni, viaggiava a bordo della sua Honda, quando per cause non ancora accertate si è scontrato con un’auto che proveniva in senso opposto.

Sul sito del comune di Altavilla Milicia un ricordo di chi lo conosceva: “Vincenzo era un ragazzo perbene, disponibile, simpatico a tutti.

Appassionato di motori. Innamorato della vita.

Ancora increduli, ci stringiamo attorno ai familiari in questo terribile momento di dolore.”

Il motociclista è morto nella Palermo Agrigento nella zona di Misilmeri. L’incidente sulla strada statale 121, nel tratto tra Villabate e Misilmeri, all’altezza di Portella di Mare.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte oltre alla moto, una Honda, due auto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e operatori dell’Anas per i soccorsi e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Da stabilire le cause che hanno causato il sinistro, avvenuto lungo uno svincolo inaugurato qualche anno fa e nei pressi di una nota sala ricevimenti. La strada è stata chiusa per i rilievi e si sono verificati rallentamenti.