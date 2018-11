La proposta partita dal consigliere Cusimano della Settima Circoscrizione

Tutto è il partito lo scorso 27 Settembre con la delibera 239 di Consiglio di VII Circoscrizione, con la quale è il consigliere Ferdinando Cusimano proponeva l’istituzione dello sportello H negli uffici della Circoscrizione, peraltro i servizi sociali sono previsti nell’articolo 29 del regolamento sul decentramento, ma non vengono gestiti.

I cittadini residenti nel territorio della VII circoscrizione sono costretti a recarsi in via Franco Taormina nei pressi dell’università di Palermo.

Oggi si è tenuta in IV Commissione Consiliare un’audizione per discutere sulla possibilità di istituire gli Sportelli H nelle Circoscrizioni, il presidente Gianluca Inzerillo di Sicilia Futura ha accolto la richiesta che proveniva dalla VII Circoscrizione ed ha convocato gli assessori Nicostri e Mattina e relativi dirigenti.

L’Assessore Nicotri si è mostrato entusiasta della proposta di avere negli uffici Circoscrizionali gli sportelli H, pertanto a dato incarico ai dirigenti di avviare una serie di consultazioni al fine di gestire risorse umane e logistiche, per avviare lo sportello, il Presidente di Commissione Inzerillo di Sicilia Futura ha dichiarato: “Lo sportello H è indispensabile per rendere più semplice la vita dei cittadini che già patiscono difficoltà fisiche.

Dello stessi parere il Presidente di Circoscrizione Fiore, il quale chiede, un’attenta analisi del personale da impiegare e di risorse”.

“E’ importante garantire capillarmente su tutto il territorio comunale – dice il consigliere Cusimano – i servizi altamente sociali, in particolare per i cittadini che hanno degli svantaggi fisici e non possono spostarsi facilmente. È incomprensibile che tutto debba essere svolto da un unico ufficio centrale, per una città di oltre un milione di abitanti, occorre un effettivo decentramento che dia maggiori riscontri ai cittadini in termini di servizi”.