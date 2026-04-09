Prosegue la stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo, con il suo terzo appuntamento, in programma domenica 12 aprile, alle 19, all’Oratorio di Santa Cita, con l’Arianna Art Ensemble e le cantanti Jennifer Schettino (soprano) e Aurora Bruno (mezzosoprano).

Per l’occasione l’Arianna Art Ensemble sarà composto da: Raffaele Nicoletti (violino primo), Federico Brigantino (violino secondo), Giorgio Chinnici (viola), Andrea Rigano (violoncello), Luca Ghidini (contrabbasso), Paolo Rigano (arciliuto), Cinzia Guarino (clavicembalo e organo).





Al centro della serata sarà lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, una delle pagine più celebri e toccanti del repertorio sacro barocco. Secondo una tradizione non verificabile, l’opera sarebbe stata completata proprio nei giorni immediatamente precedenti la morte del compositore, avvenuta a soli 26 anni. Commissionato dall’Arciconfraternita dei Cavalieri della Vergine dei Dolori, lo Stabat Mater rappresenta non solo un obbligo professionale per Pergolesi, ma anche un’intensa testimonianza artistica e spirituale, segnata dalla consapevolezza della fragilità della vita.

Caratterizzato da un organico essenziale e originale – due voci soliste (soprano e contralto/mezzosoprano) accompagnate da archi e basso continuo – il capolavoro pergolesiano si distingue per la sua profonda espressività e per l’intimità del dialogo musicale.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Schettino con Bruno e l’Arianna Art Ensemble

Prezzo: 0.00

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