Un suono di altri tempi accompagna gli ultimi giorni delle festività natalizie a Palermo. Domenica 4 gennaio, alle 17, la Cittadella dell’Artigianato di Palermo, in via Generale Magliocco, ospita lo spettacolo “Suoni d’altri tempi: lo zampognaro”, un appuntamento dedicato alla musica popolare e alle tradizioni natalizie.

Lo zampognaro è il suonatore della zampogna, antico strumento a fiato tipico dell’Italia centro-meridionale. Figura storicamente legata al mondo pastorale, lo zampognaro scendeva dai monti nei mesi invernali per suonare nei paesi, portando melodie legate al Natale e alle celebrazioni religiose. Presenza simbolica del presepe, richiama l’Adorazione dei pastori ed è oggi emblema di identità culturale e memoria popolare.

Tra gli stand della Cittadella dell’Artigianato risuoneranno brani della tradizione come “Novena di Natale”, “Tu scendi dalle stelle”, “Quanno nascette Ninno”, “Pastorale natalizia”, “Pastorale abruzzese”, “Canzone dei pastori”, “Ninna nanna a Gesù Bambino” e “Saltarello”, offrendo al pubblico un’esperienza suggestiva e coinvolgente.

Lo spettacolo e l’ingresso alla Cittadella dell’Artigianato di Palermo sono gratuiti.





Luogo: cittadella dell’artigianato

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:00

Artista: Zampignaro

Prezzo: 0.00

