Il premio assegnato ad Around Volley di Alessandro Fileccia

Una pomeriggio all’insegna dello sport nel segno della pallavolo di altissimo livello quella che si è consumata alla palestra Smile ( Asd Smile Group), a Palermo. Tutto questo grazie al concorso “Red Bull like a Zar” che ha visto vincitore Davide Colella, uno degli iscritti all’associazione Around Volley del Presidente Alessandro Fileccia, partner della struttura che si trova in Via Mario Mirabella a Palermo, nei pressi di Via dei Quartieri.

Il premio del concorso? Un allenamento con lo “Zar”, ovvero con il pallavolista Ivan Zaytsev, naturalizzato italiano ma di origini russe. Figlio del pallavolista sovietico campione olimpico Vjačeslav Zajcev e della nuotatrice Irina Pozdnjakova, Ivan Zaytsev è arrivato in Italia nel 1998. Dal 2008 è cittadino italiano e titolare fisso della nazionale italiana di pallavolo maschile.

Una carriera tutta costellata di vittorie con le squadre di cui ha indossato le maglie ma anche di medaglie olimpiche. Un percorso segnato da successi che ne ha fatto un beniamino ed un ‘idolo’ per quanti sono appassionati e amano e praticano il volley.

L’atleta, nel corso dell’allenamento non si è risparmiato ed è stato protagonista di un simpatico pomeriggio di sport regalando ai presenti un’occasione irripetibile.

Una folla di appassionati si è raccolta intorno alla Palestra Smile di Via Mario Mirabella sebbene non fosse circolata per le vie ufficiali la notizia dell’inedito evento.

Lo zar si è concesso comunque a tutti. Non è mancata l’assaggio con foto del cannolo siciliano. E per finire tutti insieme a cena in un noto ristorante del centro.