La Sicilia protagonista alle cerimonia per il Santo Patrono d'Italia

La Sicilia dopo 21 anni torna ad Assisi. 1000 litri di olio siciliano verranno utilizzati per tenere accesa la lampada votiva del Patrono d’Italia. L’evento si terrà ad Assisi il 3 e il 4 ottobre. Alla conferenza a Palazzo d’Orleans hanno partecipato, tra gli altri, Monsignor Antonio Raspanti della Conferenza Episcopale siciliana, il sindaco di Palermo Lagalla la prima cittadina di Assisi, Stefania Proietti e i custodi della Basilica e del Convento di San Francesco d’Assisi.

“Presidente, pensi ai poveri e ai più deboli”. In punto di morte, Fratel Biagio Conte affidò questo testamento al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. E’ stato lo stesso governatore a ricordarlo in occasione della conferenza stampa dedicata al gemellaggio tra la Sicilia ed Assisi. Quest’anno sarà infatti la Sicilia ad offrire l’olio d’oliva per alimentare la lampada votiva che arde giorno e notte ad Assisi, sulla tomba di San Francesco, patrono d’Italia.

Schifani, “offerta olio rappresenta legame storico tra Sicilia e San Francesco”

«L’offerta dell’olio è un gesto simbolico che va oltre il dono materiale – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – rappresentando la devozione, l’impegno e la volontà di mantenere vivi i valori di pace, fraternità e solidarietà. La Sicilia ha un profondo legame storico e spirituale con San Francesco, la cui vita dedicata ai più deboli ci ricorda l’importanza di vivere in armonia con gli altri e la natura, proprio come ha fatto un grande nostro conterraneo guidato da questo spirito francescano, fratel Biagio Conte, fondatore della Missione di Speranza e Carità, scomparso l’anno scorso. L’essenza francescana è radicata nelle nostre tradizioni, note per ospitalità e generosità. L’olio, prodotto della terra siciliana, simboleggia pace e prosperità, frutto del lavoro appassionato della sua gente. Essere presenti alla cerimonia ad Assisi a ottobre è un invito alla collaborazione per un futuro migliore, ispirato dai principi di giustizia, amore e solidarietà che San Francesco ci ha insegnato ».

Mille litri d’olio dalla Sicilia ad Assisi

Le Chiese dell’Isola doneranno mille litri di olio (60 per ogni diocesi) per alimentare la lampada di Assisi; la quantità eccedente rimarrà a disposizione delle Caritas diocesane. Il dono che la Presidenza della Regione Siciliana ha deciso di offrire per l’occasione è la salvaguardia di due importanti opere d’arte di Assisi: 20 mila euro vengono destinati al restauro del dipinto a olio su tela, con cornice lignea policroma, raffigurante “L’apparizione di San Giuseppe a San Bonaventura”, del XVIII secolo, nella Basilica di San Francesco, e di un altro olio su tela raffigurante “La Madonna sui luoghi della Passione”, del XVII secolo, attribuito a Piergirolamo Crispolti.