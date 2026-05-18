Longi punta sull’outdoor per uscire dalla logica dell’evento isolato e costruire una proposta turistica legata ai Nebrodi, ai sentieri, ai prodotti locali e alla vita del borgo. Dal 28 maggio al 2 giugno 2026 il paese ospita l’Outdoor Fest, sei giorni di attività tra trekking, canyoning, e-bike, arrampicata, degustazioni, musica e momenti di confronto.

La notizia non sta soltanto nel calendario. Sta nel tentativo di mettere insieme ciò che spesso nei piccoli centri resta separato: natura, accoglienza, ristorazione, sport, comunità e identità locale. Longi prova così a posizionarsi dentro un segmento turistico in crescita, quello delle esperienze all’aria aperta, che nei territori interni può diventare una leva concreta di attrazione.

Il borgo nebroideo userà alcuni dei luoghi più riconoscibili del territorio come parte centrale del racconto: la Stretta di Longi, la Cascata del Catafurco, le Rocche del Crasto e il Bosco di Mangalaviti. Non semplici scenari, ma tappe di un’offerta che cerca di collegare paesaggio, movimento e fruizione consapevole del territorio.

Il programma tra sport, sentieri e sapori locali

Il calendario dell’Outdoor Fest parte il 28 e 29 maggio con la parete di arrampicata artificiale in piazza, attiva dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Le mattinate saranno riservate alle scuole. È un passaggio significativo, perché porta l’outdoor dentro il paese e lo lega anche alla formazione dei più giovani.

Il 30 maggio segna l’avvio ufficiale della manifestazione. Nel pomeriggio è prevista l’intitolazione del “Nebrodi Adventure Park”. Sempre in piazza tornerà la parete di arrampicata artificiale. La giornata si chiuderà con l’escursione al tramonto alle Rocche del Crasto, degustazione di prodotti tipici sotto le stelle e rientro in notturna.Il 31 maggio concentra molte delle attività principali. Il programma prevede trekking alla Stretta di Longi e alla Cascata del Catafurco, e-bike, canyoning e arrampicata. Nella stessa mattinata, nella chiesa del Santissimo Salvatore, si terrà la tavola rotonda “I piccoli borghi tra fruizione naturalistica e sapori autentici”. Il tema è centrale: come i piccoli centri possono costruire turismo senza snaturare sé stessi.

Nel pomeriggio spazio a degustazioni itineranti e visite guidate nel centro di Longi. La sera piazza Umberto I diventerà il luogo della dimensione comunitaria con “Piazza a tavola: maccarrunata di comunità” e musica.Il primo giugno il programma proseguirà con trekking, e-bike, canyoning e arrampicata. In serata tornerà la parete artificiale in piazza. La giornata si concluderà con una cena in ristorante tipico riservata agli iscritti.

Il 2 giugno chiusura nel Bosco di Mangalaviti con l’escursione sul grande anello dal titolo “Alla scoperta della Petagna”. Il momento finale si terrà presso le Case di Mangalaviti, nella saletta delle guide escursionistiche.La manifestazione è promossa con il sostegno della Regione Siciliana, del Parco dei Nebrodi, del Comune di Longi e in collaborazione con l’associazione As Naturalista La Stretta.

La sfida dei borghi è trasformare l’esperienza in economia

L’Outdoor Fest mette Longi davanti a una sfida che riguarda molti centri interni della Sicilia: passare dalla bellezza disponibile alla bellezza organizzata. Sentieri, boschi, cascate e borghi non bastano da soli. Servono servizi, guide, comunicazione, ristorazione, accoglienza e una regia capace di dare continuità.Il valore della manifestazione sta proprio in questo incrocio. Le attività sportive attirano un pubblico motivato. Le degustazioni e le cene tipiche trattengono i visitatori nel paese. Le visite guidate spostano l’attenzione dal paesaggio alla comunità. La tavola rotonda introduce un livello di riflessione pubblica: il turismo naturalistico può diventare una politica territoriale, non solo un calendario di escursioni.

Resta il nodo della durata. Un festival può accendere l’attenzione per alcuni giorni. La vera partita si gioca dopo, quando l’offerta deve continuare a esistere anche fuori dal programma ufficiale. Per Longi, il passaggio decisivo sarà trasformare questa concentrazione di attività in una proposta riconoscibile tutto l’anno. In questa prospettiva, l’Outdoor Fest non è soltanto un appuntamento di fine maggio. È un test sulla capacità dei Nebrodi di costruire un modello turistico più legato ai territori interni, meno dipendente dalla stagionalità balneare e più vicino a chi cerca cammini, natura, cibo locale e relazioni autentiche.