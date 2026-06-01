Tra i momenti più apprezzati e coinvolgenti dell’Outdoor Fest di Longi c’è stata senza dubbio la cena itinerante che nella serata del 31 maggio ha accompagnato ospiti, giornalisti, operatori del settore e visitatori alla scoperta del borgo attraverso un percorso capace di unire gastronomia, cultura, socialità e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione La Stretta con il supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Calogero Lazzara, ha trasformato il centro storico in un itinerario esperienziale nel quale ogni tappa è diventata un’occasione per conoscere una diversa sfaccettatura dell’identità longese.

Un viaggio tra i sapori autentici dei Nebrodi

Il percorso ha consentito ai partecipanti di degustare alcune delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica locale, valorizzando produzioni e ricette che raccontano il legame profondo tra la comunità e il proprio territorio.

Dalla focaccia con salsiccia e noci agli immancabili arancini, passando per una selezione di salumi e formaggi prodotti sui Nebrodi, ogni portata è stata servita in una diversa location del paese, trasformando la cena in un vero e proprio viaggio del gusto.

A chiudere il percorso una tradizionale maccheronata in piazza, momento conviviale che ha riunito ospiti e cittadini, seguita dal dessert con il gelato alla nocciola, omaggio a una delle produzioni simbolo di questo angolo di Sicilia.

Tra una degustazione e l’altra alla scoperta del borgo

La particolarità dell’iniziativa è stata quella di alternare le degustazioni alla visita di alcuni dei luoghi più suggestivi e significativi di Longi.Tra una portata e l’altra, i partecipanti sono stati accompagnati alla scoperta di scorci, monumenti e testimonianze della storia locale, in un percorso guidato che ha consentito di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale del paese. Un modo originale per raccontare il territorio mettendo insieme accoglienza, tradizioni, storia e produzioni tipiche.Il momento più divertente dopo una giornata tra canyoning, arrampicate e trekking La cena itinerante ha rappresentato anche uno dei momenti più divertenti e partecipati dell’intero programma dell’Outdoor Fest.

La serata è arrivata infatti al termine di una giornata intensa che aveva visto i partecipanti protagonisti delle numerose attività outdoor previste dalla manifestazione: arrampicate, canyoning, escursioni naturalistiche e trekking lungo alcuni dei percorsi più suggestivi dei Nebrodi. Dopo ore trascorse tra montagne, sentieri e paesaggi naturali, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di vivere Longi da una prospettiva diversa, lasciandosi guidare tra le vie del centro storico in un clima di convivialità e condivisione.

L’atmosfera informale, la qualità delle produzioni locali e la possibilità di confrontarsi con cittadini, organizzatori e amministratori hanno trasformato la serata in uno degli appuntamenti più riusciti dell’intera manifestazione.

Quando il turismo incontra le comunità

L’esperienza ha dimostrato come il turismo outdoor non sia soltanto sport, escursionismo e contatto con la natura, ma anche incontro con le comunità locali, scoperta delle tradizioni e valorizzazione delle identità territoriali.Più che una semplice cena, quella organizzata dall’Associazione La Stretta è stata un racconto collettivo del territorio, capace di far conoscere Longi attraverso i suoi sapori, la sua storia e l’accoglienza della sua gente.

Un modo efficace per concludere una giornata trascorsa tra le meraviglie dei Nebrodi e per lasciare nei visitatori il desiderio di tornare a scoprire un territorio che continua a sorprendere per autenticità, bellezza e capacità di accoglienza.