Si arricchisce di nuove video testimonianze la campagna contro gli abbandoni estivi #iononabbandono promossa dal Comune di Palermo. Sono di Antonello Armetta (presidente Consulta libere professioni) e di Francesco Leone (presidente dell’Agius, associazione giuristi siciliani) gli ultimi contributi arrivati, in ordine di tempo, per rafforzare il messaggio. “Ringrazio quanti si stanno mobilitando per accrescere la consapevolezza e la forza del messaggio. Insieme in queste ore stiamo dando un grande contributo di cittadinanza attiva e mobilitazione che fa ben sperare”, dichiara l’assessore Fabrizio Ferrandelli.

Campagna #iononabbandono, anche gli avvocati palermitani aderiscono

A tal proposito, anche l’ordine degli avvocati ha aderito all’iniziativa che nei giorni scorsi ha avuto il plauso ed il sostegno sempre più numeroso di cittadini ma anche di artisti, attori non solo palermitani.

Ne dà notizia Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale al Canile municipale e Diritti degli animali. Queste le sue parole: “Esprimo il mio ringraziamento all’Ordine degli avvocati che mobilitandosi per la campagna dell’assessorato al benessere animale #iononabbandono sta mostrando grande sensibilità e capacità di penetrazione nel tessuto sociale cittadino. Gli avvocati sono punto di riferimento sociali imprescindibili, soggetti a cui è conferita la più grande espressione di fiducia della società, la loro mobilitazione di certo può essere un importante monito e spunto di riflessione per migliaia di palermitani “.

Le adesioni dei giorni scorsi

Online nei giorni scorsi i video (dei veri e propri appelli contro l’abbandono dei nostri amici a quattro zampe, ndr) della conduttrice Sonia Hamza, della cantante Daria Biancardi con Massiliano Osman, di Danilo Sulis di Radio Centopassi e del presidente dell’associazione della Polizia Municipale di Palermo Sergio Quartana.

Altri messaggi in favore della campagna

Le nuove adesioni dal mondo dello spettacolo e della cultura. I messaggi a sostegno della campagna contro l’abbandono degli amici a quattro zampe sono stati realizzati da Stefania Petyx, Salvo Piparo, Lupetto, Francesco Moneti dei Modena city Ramblers, Totino e Giovanni Basile.

L’iniziativa dei video contro l’abbandono degli animali è rivolta anche a tutti i cittadini. Questi potranno registrare un breve video da far girare su tutti i contatti e inviarlo anche a “iononabbandono@comune.palermo.it. I video saranno pubblicati poi su una specifica sezione del sito istituzionale del Comune di Palermo.

Testimonial d’eccezione

Nei giorni scorsi sono stati diffusi i primi video dei testimonial d’eccezione della campagna lanciata dall’assessorato al benessere animale. Si tratta di Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, Toti e Totino, Stefano Piazza, Tony Matranga & Minafó, Marco Li Vigni, Ivan Fiore, I Soldi Spicci e Paride Benassai che hanno voluto esprimere il proprio pensiero attraverso un breve short. Ma l’appello resta ancora aperto a tutti coloro che mostreranno la sensibilità di mobilitarsi. Ed oggi, appunto, sono arrivati ulteriori adesioni di artisti palermitani che esortano i cittadini a rimanere vicini agli amici animali ed a non abbandonarli soprattutto in questo periodo di vacanza dove, storicamente, il numero di tristi episodi di abbandono, si moltiplicano.