Una piattaforma regionale già attiva dove chiunque, anche e soprattutto i dipendenti pubblici, possono denunciare episodi di presunta corruzione restando anonimi. La piattaforma funziona già da un anno ma il suo utilizzo è davvero residuale.

L’appello del Presidente della Regione

Per questo, all’indomani della riunione dei dirigenti generali della Regione, il Presidente Renato Schifani lancia un video sui social e con esso un appello all’uso della piattaforma per le denunce anonime.

“Ieri ho riunito tutti i dirigenti generali della Regione Siciliana per rafforzare i controlli e prevenire ogni forma di illecito e corruzione. Non possiamo tollerare zone d’ombra: serve trasparenza, serve rigore, serve l’impegno di tutti” dice Schifani che poi lancia il suo appello “Ma questo non basta senza di voi. Io vi chiedo di fare la vostra parte: se vedete qualcosa, segnalatelo su sulla apposita piattaforma regionale che abbiamo creato”

Ieri la riunione dei dirigenti generali

Proprio ieri avevamo raccontato della riunione dei dirigenti generali per individuare comportamenti illeciti dei dipendenti e rafforzamento delle misure per prevenire casi di corruzione all’interno della pubblica amministrazione. Per questo Schifani ha convocato e presieduto in via straordinaria a Palazzo d’Orléans il Comitato di coordinamento dei dipartimenti (Codipa), formato da tutti i dirigenti generali dell’amministrazione regionale.

Schifani: “Rafforzare i controlli interni”

“È necessario – afferma il presidente Schifani – rafforzare in modo deciso i controlli interni e diffondere una cultura della legalità sempre più radicata nella nostra amministrazione. Non possiamo tollerare comportamenti illeciti o opachi: ogni dirigente è chiamato a vigilare con la massima attenzione e ad agire tempestivamente in presenza di anomalie. Solo attraverso prevenzione, trasparenza e senso di responsabilità possiamo garantire ai cittadini un’azione amministrativa corretta ed efficiente. Contro la cattiva amministrazione dobbiamo fare squadra e lavorare uniti nella massima collaborazione reciproca”.

Iniziativa che segue atto di indirizzo

L’iniziativa fa seguito al recente atto di indirizzo rivolto ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali e ai responsabili degli uffici speciali, inviato dal presidente Schifani dopo le indagini che hanno coinvolto alcuni dirigenti e funzionari.

Alla riunione di oggi hanno partecipato il segretario generale della Presidenza della Regione Ignazio Tozzo, il capo di gabinetto Salvatore Sammartano, la dirigente dell’ufficio del responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Emanuela Giuliano.

Dal codice degli appalti all’obbligo di denuncia

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati: la corretta applicazione della disciplina del Codice degli appalti; il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, l’obbligo di denuncia e diffusione delle linee guida relative al sistema di segnalazione illeciti; l’introduzione di un piano di controlli a campione sui processi che ricadono nelle aree a maggiore rischio corruttivo, mediante team multidisciplinari e in accordo con i dipartimenti interessati; la verifica del monitoraggio sul rispetto degli obblighi che derivano dal Codice di comportamento dei dipendenti in materia di procedimenti penali ed erariali in corso; il potenziamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite in tema di prevenzione della corruzione.

Potenziare l’ufficio della prevenzione della corruzione

Previsto, in particolare, il potenziamento del personale in forza all’ufficio del responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il presidente Schifani ha, infine, richiamato l’obbligo in capo ai dirigenti generali di vigilare sui propri uffici e ha invitato tutti a promuovere tra i dipendenti la necessità di collaborare attivamente alla prevenzione di atti illeciti, ricordando anche le conseguenze in caso di omessa denuncia alla Procura della Repubblica o di mancata segnalazione alla Corte dei Conti.